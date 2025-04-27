В прошлом квартале такие меры почти не понадобились.

В квартальном отчёте Intel по форме 10-Q содержится интересная информация не только о минувшем трёхмесячном периоде, но и аналогичном этапе предыдущего года. Документ открывает интересные подробности о маркетинговой деятельности процессорного гиганта. Как сообщается, в первом квартале 2024 года компания потратила $1,6 млрд на выплату крупным клиентам с целью стимулирования спроса на собственную продукцию. Нельзя сказать, чтобы для Intel такая практика была новой, но данная статистика хотя бы позволяет судить, насколько сложным было положение компании год назад с точки зрения спроса на её изделия.

Источник изображения: Intel

В первом квартале текущего года подобных выплат со стороны Intel почти не было, как отмечается в документе. В клиентском сегменте она за период выручила $6,5 млрд, что на $599 млн меньше итогов аналогичного периода прошлого года, как раз из-за снижения стимулирующих выплат клиентам, которые Intel по недоброй традиции относит в своей отчётности к выручке. Средние цены реализации продукции Intel в клиентском сегменте в первом квартале оставались на прошлогоднем уровне.