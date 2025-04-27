Его активы при этом оцениваются в $22 млрд.

Находящаяся под санкциями США китайская компания YMTC специализируется на производстве твердотельной памяти и является национальным лидером в своей сфере, но информация о её финансовой отчётности становится достоянием общественности не так часто. Издание South China Morning Post обратило внимание на публикацию соответствующих данных, связанную с привлечением нового инвестора в капитал YMTC ещё в декабре 2023 года. Задержка с публикацией информации была обусловлена требованиями секретности, как поясняет источник.

Источник изображения: YMTC

Во-первых, становится известно, что капитализация YMTC достигает $22,1 млрд. Во-вторых, по итогам первых девяти месяцев прошлого года компания получила $11,5 млн убытков. Попутно уточняется, что из восьми крупнейших акционеров YMTC семь так или иначе связаны с государственными фондами КНР, поэтому решимость, с которой власти США преследуют этого производителя памяти, становится отчасти объяснимой. YMTC была добавлена в «чёрный список» Пентагона в 2022 году, поскольку американские власти заподозрили компанию в сотрудничестве с оборонной отраслью КНР.