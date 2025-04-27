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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Один из владельцев Tesla Cybertruck засадил свой пикап в грязи, пытаясь проверить его плавучесть
Возможно, это даже к лучшему.

Электрический пикап Tesla Cybertruck должен был стать необычной машиной не только из-за своего дизайна и использования кузовных панелей из нержавеющей стали. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) изначально хотел сделать его едва ли не пуленепробиваемым, но при испытаниях боковых стёкол на первой презентации произошёл известный конфуз. Постепенно от этой темы глава Tesla постарался отдалиться, испытав лишь двери машины на способность задерживать пули от не самого мощного автоматического оружия.

Затем эксцентричному миллиардеру пришла в голову мысль о необходимости придания Cybertruck свойств амфибии. Он заявил, что пикап сможет переплывать небольшие водоёмы, упомянув в качестве примера водную дистанцию около 360 метров в окрестностях стартовой площадки своей аэрокосмической компании SpaceX. Это могло бы остаться очередным пустым заявлением Маска, но в меню управления Cybertruck обнаружился «режим брода», который на короткое время создаёт в корпусе тяговой батареи избыточное давление, не позволяя жидкости попадать внутрь. Так или иначе, заявлениям Маска о способности Cybertruck плавать некоторые владельцы поверили, и Electrek приводит пример одного из жителей Калифорнии, который сунулся было на своём пикапе к реке, но не совсем адекватно оценил состояние береговой линии и просто застрял в грязи, едва доехав до воды.

Источник изображения: Facebook

Вызволять авантюриста пришлось спасательным службам. Получила ли машина какие-либо повреждения, не уточняется, но эксперимент с заплывом в итоге всё равно не состоялся. Более того, все полученные при покорении бездорожья повреждения гарантия Tesla просто не покрывает, что бы там ни говорил Илон Маск. Кстати, плавающие электромобили в природе существуют, соответствующие возможности официально предлагает флагманский внедорожник Yangwang U8, но какие последствия подобные упражнения могут иметь для дорогой машины, пресса обычно умалчивает.

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#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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