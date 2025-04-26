Но сумма по итогам первого квартала выросла на 72%.

Помимо стенограммы квартальной отчётной конференции Intel, вчера успел появиться и подробный квартальный отчёт по форме 10-Q, в котором компания расписывает структуру своей выручки по различным направлениям деятельности. В сфере контрактного производства, напомним, выручка компании в первом квартале выросла в годовом сравнении на 7% до $4,667 млрд, но это было обусловлено преимущественно увеличением доли продукции, выпускаемой по технологиям Intel 3 и Intel 4, а также упаковываемой по более дорогим технологиям.

Источник изображения: Intel

Самое интересное, что сама себе Intel в прошлом квартале перевела за услуги по выпуску чипов примерно $4,6 млрд, а на долю внешних клиентов пришлись куда более скромные $31 млн. Другими словами, внешние заказы обеспечивают менее 1% выручки Intel на контрактном направлении. Однако, год назад они принесли компании только $18 млн выручки, так что формально можно говорить о её росте на 72% в годовом сравнении.