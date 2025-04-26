При этом доля собственной продукции вырастет относительно предшественников.

На квартальной отчётной конференции Intel сделала важные пояснения относительно специализации подрядчиков в рамках изготовления процессоров семейства Nova Lake, которые должны выйти на рынок в следующем году и в настольном сегменте предложить конструктивное исполнение LGA 1954, которое подразумевает использование новых материнских плат.

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Широко обсуждавшееся в последние дни решение Intel поручить TSMC выпуск кристаллов для процессоров Nova Lake по передовой 2-нм технологии не даёт полного представления об истинных намерениях руководства корпорации. На квартальном мероприятии вчера Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) подчеркнула, что пропорция изготавливаемых самостоятельно кремниевых пластин при производстве процессоров Nova Lake окажется выше, чем в случае с теми же Panther Lake, но к их выпуску всё равно будет привлечена компания TSMC. Происхождение компонентов в составе процессоров Nova Lake будет зависеть от их модели: часть ассортимента будет доверена TSMC, прочие Intel будет выпускать своими силами. В идеале, компания намерена до 70% кремниевых пластин обрабатывать самостоятельно.

Любопытно, что среди производителей чипов, чьими услугами пользуется Intel, представительница компании упомянула не только TSMC, но и Samsung Electronics. Нюансы сотрудничества с последней ранее особо не обсуждались, но пока можно лишь предположить, что Intel может получать от корейского партнёра микросхемы памяти, которые интегрирует на подложку процессоров Meteor Lake, например.