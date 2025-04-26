Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пояснила, что процессоры Nova Lake будет выпускать как самостоятельно, так и силами TSMC
При этом доля собственной продукции вырастет относительно предшественников.

На квартальной отчётной конференции Intel сделала важные пояснения относительно специализации подрядчиков в рамках изготовления процессоров семейства Nova Lake, которые должны выйти на рынок в следующем году и в настольном сегменте предложить конструктивное исполнение LGA 1954, которое подразумевает использование новых материнских плат.

Источник изображения: Intel

Широко обсуждавшееся в последние дни решение Intel поручить TSMC выпуск кристаллов для процессоров Nova Lake по передовой 2-нм технологии не даёт полного представления об истинных намерениях руководства корпорации. На квартальном мероприятии вчера Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) подчеркнула, что пропорция изготавливаемых самостоятельно кремниевых пластин при производстве процессоров Nova Lake окажется выше, чем в случае с теми же Panther Lake, но к их выпуску всё равно будет привлечена компания TSMC. Происхождение компонентов в составе процессоров Nova Lake будет зависеть от их модели: часть ассортимента будет доверена TSMC, прочие Intel будет выпускать своими силами. В идеале, компания намерена до 70% кремниевых пластин обрабатывать самостоятельно.

Любопытно, что среди производителей чипов, чьими услугами пользуется Intel, представительница компании упомянула не только TSMC, но и Samsung Electronics. Нюансы сотрудничества с последней ранее особо не обсуждались, но пока можно лишь предположить, что Intel может получать от корейского партнёра микросхемы памяти, которые интегрирует на подложку процессоров Meteor Lake, например.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #intel 18a #nova lake
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
30
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
93
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
38
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
13
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
17
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
2
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3

Сейчас обсуждают

Владимир Кассалинский
07:05
Каждый выбирает по средствам. У АМД есть хорошие решения, особенно когда бюджет душит. Но АМД системы частенько виснут без причины. Обновление дров могут увести систему в бесконечный ребут. Когда соби...
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
222
06:43
с хомячками опять в наперстки играют
NVIDIA GeForce RTX 5060 выходит 19 мая по цене 299 долларов
Варвара Леонидова
06:39
После слов о том, что Моровинд - не особо выдающаяся и не культовая игра, можно текст не читать. Т.к. становится ясно, что автор этого высера абсолютно не разбирается в игровой индустрии.
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
222
06:24
какой то недо.... об этом говорит
Глава Intel признался, что будет сокращать расходы, бюрократию и персонал
Борис Котов
06:07
Для меня культовой игрой, из вышедших недавно, стал Архолос. Пять раз его запоем перепрошел, в общей сложности на 560+ часов. Всем, кто не играл - крайне рекомендую. А вот Обливион да, та ещё халтура....
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Garthar
06:05
Последние конфликты показали бесполезность штурмовиков как таковых. Их место занимают вертолеты и беспилотники. Единственная область их применения это раздать дешевые бомбы папусасам без зениток. Но д...
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
Garthar
06:02
Вот честно, ни разу не видел жирных на самокатах. Да и мало какой самокат больше 120кг выдержит
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
Роман Самодуренко
05:45
Что за вы$ер... Ради хайпа и грызни в коментах? Я играл в Морровинд еще в год выхода, купив лицензию на диске, до сих пор считаю её лучшей частью, а облу и скайрим - оцениваю, примерно, на одном уровн...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
AntonHT
05:24
На большее ни ума ни возможностей не хватает?
Китайская таможня сняла пошлины на импорт полупроводников из США без официального уведомления
Илья Златарев
04:23
Чел. Люди драйверы на принтер ставят которые 15 лет не обновлялись. О чём ты?
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем