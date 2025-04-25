Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, выпускает очередную флагманскую модель смартфона. Новинка получила название Armor 28 Pro. Она выходит вслед за версией Armor 28 Ultra, предлагая более доступный по цене вариант, не жертвуя при этом скоростью работы и прочностью. 12 мая устройство поступит в продажу по всему миру в популярных интернет-магазинах, включая Amazon, AliExpress и собственный официальный магазин Ulefone. Точная стоимость пока не названа, но она будет ниже по сравнению с ценой модели Armor 28 Ultra.
При этом у двух аппаратов есть немало общего. В обоих случаях предлагаются два высококачественных экрана AMOLED с поддержкой опции Always On Display. Главный экран обладает пиковой яркостью 2200 нит.
Основная камера содержит сенсор Sony IMX989 флагманского уровня размером 1 дюйм. Он обеспечивает высокий уровень светочувствительности и высочайшее качество изображения. Также имеется камера ночного видения Ultra Night Vision с разрешением 64 Мп, позволяющая получать чёткие снимки даже в полной темноте.
Как и в аппарате Ultra, модель Armor 28 Pro https://www.ulefone.com/products/armor-28-pro работает на протяжении длительного времени за счёт аккумулятора ёмкостью 10600 мАч. Зарядить его можно при помощи проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной 50 Вт.
Если Armor 28 Ultra работает на основе премиального процессора Dimensity 9300+, то в состав Armor 28 Pro входит также достаточно производительный чип MediaTek Dimensity 7300 5G. Как очевидно из названия, он даёт смартфону возможность работать в сетях мобильной связи 5G. Его скорости хватает для плавной работы подавляющего большинства мобильных приложений. В отличие от старшей модели, Armor 28 Pro лишён встроенного тепловизора. Объём хранилища здесь составляет 512 ГБ против 1 ТБ на Armor 28 Ultra, чего большинству пользователей всё равно должно хватить.
В честь начала продаж Ulefone проведёт розыгрыш призов. Приняв в нём участие, можно стать обладателем Armor 28 Pro бесплатно.