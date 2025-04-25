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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По слухам, Китай частично отказался от повышения ввозных пошлин на полупроводниковые компоненты из США
По крайней мере, на ряд товарных категорий.

Если администрация Трампа пока думает над тем, как лучше ввести повышенные импортные пошлины на полупроводниковую продукцию из Китая, то китайские власти ввели новые пошлины по ставке 125% на соответствующую продукцию американского происхождения ещё 12 апреля. Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на удалённую публикацию Caijing, к 24 апреля в правилах ввоза полупроводниковой продукции из США в Китай появились некоторые исключения.

Источник изображения: Huawei Technologies

Отмечается, что как минимум восемь категорий полупроводниковой продукции американского происхождения при ввозе в Китай теперь не будут облагаться повышенной пошлиной. Впрочем, на микросхемы памяти новые льготы, как сообщается, не распространяются. Тот факт, что Samsung и SK hynix существенную часть своей памяти производят на территории КНР, не совсем помогает китайским производителям электроники, потому что часть продукции корейские поставщики просто не имеют права продавать в Китае, иначе они лишатся преференций в США. Впрочем, это не мешало той же Huawei использовать в составе своих смартфонов микросхемы памяти производства SK hynix.

Возвращаясь к теме якобы состоявшегося ослабления таможенного режима в Китае, необходимо добавить, что излишне уплаченные сборы за период с 12 по 24 апреля местные власти обязуются вернуть импортёрам. Впрочем, официального подтверждения эта информация пока не нашла.

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#сша #китай #полупроводники #заградительные пошлины
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