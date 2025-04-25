Если администрация Трампа пока думает над тем, как лучше ввести повышенные импортные пошлины на полупроводниковую продукцию из Китая, то китайские власти ввели новые пошлины по ставке 125% на соответствующую продукцию американского происхождения ещё 12 апреля. Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на удалённую публикацию Caijing, к 24 апреля в правилах ввоза полупроводниковой продукции из США в Китай появились некоторые исключения.
Отмечается, что как минимум восемь категорий полупроводниковой продукции американского происхождения при ввозе в Китай теперь не будут облагаться повышенной пошлиной. Впрочем, на микросхемы памяти новые льготы, как сообщается, не распространяются. Тот факт, что Samsung и SK hynix существенную часть своей памяти производят на территории КНР, не совсем помогает китайским производителям электроники, потому что часть продукции корейские поставщики просто не имеют права продавать в Китае, иначе они лишатся преференций в США. Впрочем, это не мешало той же Huawei использовать в составе своих смартфонов микросхемы памяти производства SK hynix.
Возвращаясь к теме якобы состоявшегося ослабления таможенного режима в Китае, необходимо добавить, что излишне уплаченные сборы за период с 12 по 24 апреля местные власти обязуются вернуть импортёрам. Впрочем, официального подтверждения эта информация пока не нашла.