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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактный бизнес принёс Intel в прошлом квартале $2,3 млрд убытков
И поддержку выручке оказали преимущественно спешные закупки продукции её клиентами.

Корпорация Intel пересмотрела структуру финансовой отчётности, а для генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) минувшее отчётное мероприятие стало первым в новой должности. Представители ресурса Nikkei Asian Review попытались выделить главное в опубликованной Intel информации об итогах деятельности компании за первый квартал текущего года.

Источник изображения: Intel

Выручка Intel в целом сократилась всего на 0,4% до $12,7 млрд и оказалась выше ожиданий, но это было вызвано преимущественно стремлением клиентов закупить больше продукции в ожидании роста таможенных пошлин в текущем квартале. Во втором квартале финансовые показатели Intel из-за этого могут просесть, как предположил финансовый директор компании Дэвид Зинснер (David Zinsner). Чистая прибыль по одной из методик учёта сократилась на 24% до $580 млн, по другой компания вообще завершила период с чистым убытком в размере $800 млн. Операционная прибыль на уровне $700 млн сочеталась со снижением нормы прибыли с 45,1 до 39,2 %.

Источник изображения: Intel

На клиентском направлении выручка Intel сократилась на 8% до $7,6 млрд, а вот в серверном даже выросла на 8% до $4,1 млрд. В сегменте контрактного производства выручка выросла на 7% до $4,7 млрд, но высокие капитальные расходы на строительство и оснащение новых предприятий всё равно перевесили, и в итоге подразделение завершило период с $2,3 млрд операционных убытков.

В текущем году в целом Intel собирается удержать операционные расходы в пределах $17 млрд, в следующем собирается ограничить их суммой $16 млрд. Капитальные расходы в этом году должны сократиться с $20 до $18 млрд, поскольку компания вынуждена экономить на многом. В первом квартале операционные расходы компании были сокращены на $700 млн в годовом сравнении, в последовательном они уменьшились на $400 млн. В текущем квартале Intel рассчитывает выручить от $11,2 до $12,4 млрд, это заметно ниже ожиданий инвесторов, в сочетании с прогнозом о снижении нормы прибыли до 36,5% это способствовало падению курса акций компании на 5% после публикации отчёта.

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#аналитика #полупроводники #финансы #itnel
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