И было это буквально на днях.

Хотя представители TSMC недавно и заявили, что не собираются организовывать совместное предприятие с Intel, на квартальной отчётной конференции глава последней Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по информации Reuters, признался в своём участии в неких переговорах с основателем TSMC Моррисом Чаном (Morris Chang) и действующим генеральным директором Си-Си Вэем (C.C. Wei).

Источник изображения: Intel

Как отметил Лип-Бу Тан, оба представителя TSMC являются его давними друзьями, и в этом нет ничего удивительного с учётом большого опыта работы нынешнего главы Intel на посту руководителя Synopsys — компании, специализирующейся на программном обеспечении для проектировщиков полупроводниковых компонентов. По словам Лип-Бу Тана, Чан и Вэй недавно встречались с ним для обсуждения возможных вариантов взаимовыгодного сотрудничества Intel с TSMC. Оба представителя последней из компаний на этой неделе посетили Калифорнию для участия в корпоративной конференции, поэтому главе Intel для встречи с ними не потребовалось посещать Тайвань.