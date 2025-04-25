Кому, как говорится, и мать родная.

Как отмечает Reuters, недавний квартальный отчёт Intel обнажил своеобразную тенденцию. Оказывается, клиенты Intel на фоне угрозы роста таможенных пошлин и цен начали охотнее покупать процессоры прежних поколений, которые ещё поставляются, а вовсе не самые новые и дорогие модели. В клиентском сегменте, например, вырос спрос на процессоры семейства Raptor Lake, которое нельзя отнести к очень актуальным.

Источник изображения: Intel

По словам Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), которая отвечает за продуктовый бизнес Intel, спрос на процессоры прежних поколений в прошлом квартале вырос не только в клиентском сегменте, но и в серверном. Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что опасения по поводу роста таможенных пошлин подстегнули спрос на продукцию Intel в первом квартале, но в дальнейшем темпы экономического роста могут снизиться и возникает даже опасность рецессии. Ёмкость рынка при росте цен из-за тарифов неизбежно сократится, спрос упадёт, а собственные затраты Intel вырастут, по его словам. Перспективы новейших моделей процессоров, ориентированных на ускорение работы с системами искусственного интеллекта, в таких условиях становятся более туманными.