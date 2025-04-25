И начнёт прямо в этом квартале.

Вопреки ожиданиям Bloomberg, на квартальном отчётном мероприятии новое руководство Intel не дало никаких количественных оценок своим планам по сокращению численности персонала компании, лишь отметив, что соответствующие мероприятия начнут осуществляться в текущем квартале. Во многом они будут направлены на снижение бюрократии и ускорение внедрения инноваций. Соответственно, кому-то из управленцев придётся покинуть компанию — «слоёв должно стать меньше», как пояснило высшее руководство Intel.

Источник изображения: Intel

Одновременно новый глава Intel объявил, что с третьего квартала все сотрудники компании должны будут как минимум четыре дня в неделю находиться в офисе, ужесточая порядки, введённые в период пандемии и сохранявшиеся с тех пор. Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) также сократит количество совещаний и уменьшит охват привлекаемых для участия в них сотрудников. Талантливых инженеров он пообещал быстрее продвигать по служебной лестнице, а в случае необходимости нанимать новых. Новый руководитель компании намерен победить ту бюрократию, которая в последние годы мешала Intel быстрее внедрять инновации. Раздутие штата подразделений, которое ранее олицетворяло успех их деятельности, отныне практиковаться не будет.