Вопреки ожиданиям Bloomberg, на квартальном отчётном мероприятии новое руководство Intel не дало никаких количественных оценок своим планам по сокращению численности персонала компании, лишь отметив, что соответствующие мероприятия начнут осуществляться в текущем квартале. Во многом они будут направлены на снижение бюрократии и ускорение внедрения инноваций. Соответственно, кому-то из управленцев придётся покинуть компанию — «слоёв должно стать меньше», как пояснило высшее руководство Intel.
Одновременно новый глава Intel объявил, что с третьего квартала все сотрудники компании должны будут как минимум четыре дня в неделю находиться в офисе, ужесточая порядки, введённые в период пандемии и сохранявшиеся с тех пор. Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) также сократит количество совещаний и уменьшит охват привлекаемых для участия в них сотрудников. Талантливых инженеров он пообещал быстрее продвигать по служебной лестнице, а в случае необходимости нанимать новых. Новый руководитель компании намерен победить ту бюрократию, которая в последние годы мешала Intel быстрее внедрять инновации. Раздутие штата подразделений, которое ранее олицетворяло успех их деятельности, отныне практиковаться не будет.