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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
Но выручка окажется даже выше ожидаемой.

Формально, в календаре японского автопроизводителя Nissan Motor уже завершился очередной фискальный год, но его финансовые результаты ещё не подведены, поэтому компания делится с общественностью только своими прогнозами по ключевым показателям. Как сообщает Bloomberg, минувший фискальный год вполне может обернуться для Nissan рекордными чистыми убытками в размере $5,3 млрд.

Источник изображения: AFP

Щекотливости ситуации добавляет то, что в течение текущего фискального года компания должна рассчитаться с долгами на сумму $5,6 млрд, а предпосылок для выхода из кризиса не так много. Операционная прибыль, тем не менее, по итогам прошлого года в целом должна составить $597 млн, хотя это и меньше ожидаемой величины. Выручка должна составить $88,5 млрд, что чуть больше заложенной в собственный прогноз Nissan суммы. Сложная конкурентная обстановка и затраты на реструктуризацию бизнеса привели к образованию годовых убытков в размере $5,3 млрд. Одной из стратегий, которая должна позволить Nissan выжить, станет выпуск электромобилей в Китае с перспективой их последующего экспорта за пределы страны.

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#аналитика #финансы #nissan #китайские электромобили
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