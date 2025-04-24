Они будут применяться в электромобилях и зарядных станциях.

Совершенствование силовых полупроводниковых компонентов, используемых в электромобилях и зарядных станциях, является перспективным направлением инновационной деятельности. Японская компания Rohm, как сообщает Nikkei Asian Review, разработала силовой блок, использующий элементы из карбида кремния, который позволяет поднять эффективность зарядки на 50% с точки зрения потерь электроэнергии. В одном блоке объединяются от четырёх до шести элементов.

Источник изображения: Rohm

Объединение шести элементов в одном блоке позволяет не только уменьшить площадь, занимаемую ими на печатной плате, но и сократить массу изделия. Иностранные клиенты Rohm уже заинтересовались данным изделием японской компании. В упаковке этих модулей задействованы производственные мощности на территории Таиланда, поэтому без международной кооперации не обошлось.