При этом ценителям классики понравится 279-сильный ДВС.

Крупнейшая по нынешним меркам автомобильная выставка в Шанхае начала свою работу на этой неделе. Принадлежащая холдингу Geely премиальная марка Zeekr решила использовать это мероприятие для анонса своего первого гибридного автомобиля, поскольку ранее она выпускала исключительно «чистокровные» электромобили, а родственная Lynk & Co специализировалась на гибридах. Новый флагман Zeekr 9X оказался крупным внедорожником, в салоне которого сидения второго ряда могут разворачиваться на 180 градусов, но техническая начинка тоже способна удивить своими характеристиками.

Источник изображения: Zeekr

Во-первых, Zeekr 9X (на фото справа) оснащён двухлитровым турбомотором мощностью 279 л.с., что само по себе является редкостью для китайских последовательных гибридов. Во-вторых, новейшая тяговая батарея CATL Freevoy способна обеспечить почти полную зарядку за 15 минут и запас хода до 380 км. С учётом предположительно высокой массы машины, это весьма впечатляющий результат, позволяющий в черте города в большинстве случаев передвигаться только на заряде тяговых аккумуляторов, а ДВС задействовать за городом. Новинка поступит в продажу в третьем квартале, прочие характеристики и цена не уточняются.