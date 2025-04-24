В следующем году начнутся работы по освоению технологии A16.

До конца этого года TSMC собирается освоить массовый выпуск 2-нм чипов, в конце следующего приступить к использованию технологии A16, а технология A14 в её исполнении будет готова к 2028 году, как уточняет Bloomberg со ссылкой на заявления представителей компании, прозвучавшие на профильном мероприятии на этой неделе.

Источник изображения: PCMag Australia

Если до недавних пор основными потребителями передовых техпроцессов в сфере литографии были разработчики мобильных процессоров, то по мере развития сегмента искусственного интеллекта соответствующие запросы стали поступать и от его представителей. По словам руководства TSMC, обороты полупроводниковой отрасли к концу десятилетия легко превысят $1 трлн в год. Главное, чтобы «пузырь ИИ» не сдулся преждевременно, а на пути реализации амбициозных проектов не возникли преграды в виде повышенных таможенных пошлин и санкций.