Среди множества моделей пылесосов от популярного бренда Redroad в настоящее время можно отметить вертикальный беспроводной Redroad W12 SE. Этот пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Его сильной стороной являются высокая мощность всасывания 17500 Па и возможность самоочистки.
Пылесос настолько лёгкий и простой в управлении, что с ним могут работать даже дети и пожилые люди. Наличие многочисленных функциональных возможностей не затрудняет взаимодействие с устройством.
Redroad W12 SE способен справиться как с сухим, так и с влажным мусором. Имеется голосовой ассистент, в котором производитель обещает поддержку русского языка.
Пылесос функционирует в трёх режимах с максимальным уровнем шума 80 дБ. Дополнительную чистоту и безопасность обеспечивает электролитическая стерилизация воды. Потребляемая мощность составляет 180 Вт. Объём хранилища для чистой воды равен 600 мл, а для грязной воды — 550 мл. Ёмкости аккумулятора будет достаточно для работы на протяжении 45 минут, на полную зарядку устройства уходит 5,5 часа.