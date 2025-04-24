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Новости Hardware Роман Семёнов
Моющий пылесос Redroad W12 SE с самоочисткой подешевел втрое от РРЦ
Redroad W12 SE подходит для сухой и влажной уборки, поддерживает самоочистку и голосовое управление

Среди множества моделей пылесосов от популярного бренда Redroad в настоящее время можно отметить вертикальный беспроводной Redroad W12 SE. Этот пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Его сильной стороной являются высокая мощность всасывания 17500 Па и возможность самоочистки.



Пылесос настолько лёгкий и простой в управлении, что с ним могут работать даже дети и пожилые люди. Наличие многочисленных функциональных возможностей не затрудняет взаимодействие с устройством.



Redroad W12 SE способен справиться как с сухим, так и с влажным мусором. Имеется голосовой ассистент, в котором производитель обещает поддержку русского языка.



Пылесос функционирует в трёх режимах с максимальным уровнем шума 80 дБ. Дополнительную чистоту и безопасность обеспечивает электролитическая стерилизация воды. Потребляемая мощность составляет 180 Вт. Объём хранилища для чистой воды равен 600 мл, а для грязной воды — 550 мл. Ёмкости аккумулятора будет достаточно для работы на протяжении 45 минут, на полную зарядку устройства уходит 5,5 часа.
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#redroad #mu chen
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