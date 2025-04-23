Известный производитель защищённых мобильных устройств, бренд OSCAL, предлагает опробовать свой очередной продукт. Смартфон MARINE 2 получил аккумулятор ёмкостью 11000 мАч и последнюю операционную систему Android 15 на базе программной оболочки ОС Doke 4.1. Это устройство является не только хорошо защищённым от внешних воздействий, но и обеспечивает высочайшую продолжительность работы.
При этом вес для аппаратов такого рода достаточно скромный и составляет 395 г. Толщина корпуса равна 18,3 мм, в результате чего смартфон можно назвать хорошо сбалансированным в плане эргономики и производительности.
В наши дни ни одно мобильное устройство не может рассчитывать на успех без поддержки искусственного интеллекта. Здесь таким интеллектом является Gemini AI 2.0 Flash Thinking от компании Google. Функция AI Voice Wake-up даёт возможность активировать аппарат без рук, AI Smart Global Control отвечает за управление приложениями текстом и голосовыми командами. AI Full-Screen Smart Assistance позволяет выполнять запросы на экране, AI Smart Voice Interaction даёт максимально быстрые голосовые ответы. AI Voice-enabled Smart Q&A обеспечивает текстовые, графические и голосовые ответы, тогда как AI Text-to-Image позволяет создавать изображения на основе текстовых описаний.
Аппарат получил основную камеру с разрешением 16 Мп и переднюю камеру 8 Мп с поддержкой ИИ. Устройство работает с инструментами ИИ-редактирования Google Фото, включая функции AI Magic Eraser, AI Photo Unblur и AI Sky Replace. Всего несколько нажатий на экран позволят получить высококачественные снимки.
Ёмкость аккумулятора в MARINE 2 равна 11000 мАч. В результате при интенсивных нагрузках смартфон способен работать до 48 часов, в режиме ожидания — 1104 часа.
Экран IPS здесь размером 6,56 дюйма формата HD+ с частотой 90 Гц, а за качественный звук отвечает динамик Smart-K Box. Мощность зарядки равна 18 Вт.
Защита аппарата отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K. Он способен пережить погружение в воду на глубину 1,5 м на полчаса, выдержать воздействие температуры 80 °C и воды под давлением от 100 до 150 бар. Также устройство соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H, в том числе предлагая защиту от падений в полтора раза большую по сравнению с конкурентами. Прочная конструкция TPU/PC делает MARINE 2 лучше защищённым от износа и царапин, в том числе благодаря стеклу экрана Panda Glass.
В основе OSCAL MARINE 2 лежит восьмиядерный процессор Unisoc T615 с увеличенной на 30% пиковой производительностью и уменьшенным на 20% энергопотреблением. Доступны конфигурации 4/64 ГБ и 8/256 ГБ с возможностью использования дополнительной виртуальной памяти и карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Подобные характеристики обеспечивают высокую плавность работы и позволяют хранить максимальное количество фотографий, видеороликов, файлов других типов.
OSCAL MARINE 2 работает под управлением операционной системы Android 15 с интерфейсом DokeOS 4.1. Это означает наличие настраиваемых папок, приложения «Здоровье», настроек цветового контраста, разделения персональных и рабочих учётных записей в приложении Workspace. Есть поддержка пар приложений с быстрым доступом к ним. Опция Atomized Memory 2.0 способна очистить до 9% оперативной памяти, а системный менеджер упрощает управление конфиденциальностью. Также поддерживаются частичные записи и обмен экранами.
Ещё в наличии есть многофункциональный NFC, что означает максимально простые платежи и передачу данных. Навигационная система «четыре в одном» даёт возможность отслеживать местоположение в режиме реального времени.
До 30 апреля в магазине Ozon смартфон OSCAL MARINE 2 предлагается по сниженной цене.