Монитор SANC с разрешением Full HD, 1 мс отклика и 130% sRGB получил внушительную скидку и стал доступен для широкой аудитории

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Известный российский дистрибьютор бытовой техники, компания ТОП СОРСИНГ, в настоящее время продаёт множество моделей мониторов. Одна из них обладает высокими характеристиками и сейчас предлагается со значительной скидкой. Речь идёт о мониторе бренда SANC размером 24,5 дюйма на основе матрицы IPS весом 2,9 кг.Монитор N50Pro 4 обладает разрешением 1920 х 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 180 Гц. Его яркость достигает 350 кд/м², а соотношение сторон равно 16:9. Для подключения доступны такие порты, как HDMI и DisplayPort.Подобный монитор подойдёт для киберспортсменов профессионального уровня, чему способствует наличие калибровки. Также киберспортсмены могут отдать предпочтение именно этой модели за счёт времени отклика всего 1 мс. Это означает почти мгновенную реакцию на все действия. Угол обзора в 178° позволяет избежать искажения цветов, с какой бы позиции вы ни смотрели на экран. N50Pro 4 поддерживает 130% цветового диапазона sRGB, 96% диапазона DCI-P3, 92% NTSC и 96% Adobe RGB.За уменьшение размытости движений отвечает настройка Dynamic OD. Предлагаются режимы работы: скоростной и оптимальный. В первом случае время отклика составляет 1 мс, а во втором это значение подстраивается под частоту кадров. В результате подбирается оптимальное сочетание скорости и качества картинки. Имеется также игровой режим с улучшением видимости в тёмных участках.В играх поддерживается формат изображения HDR10. Также есть поддержка технологии AMD FreeSync для устранения разрывов изображения. Для видеокарт Nvidia поддерживается аналогичная технология G-Sync. Технология Dark Enhancement приносит шестиосевое смешивание цветов и высокий уровень насыщенности. Низкий уровень испускаемого синего света означает минимальную нагрузку на глаза и возможность работать с монитором максимально долго.Желающие смогут установить N50Pro 4 на стену благодаря наличию крепления VESA с размером отверстия 75×75 мм. Потребляемая мощность монитора составляет 36 Вт.