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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Игровой IPS-монитор SANC N50Pro 4 24.5 с частотой 180 Гц подешевел в два раза
Монитор SANC с разрешением Full HD, 1 мс отклика и 130% sRGB получил внушительную скидку и стал доступен для широкой аудитории

Известный российский дистрибьютор бытовой техники, компания ТОП СОРСИНГ, в настоящее время продаёт множество моделей мониторов. Одна из них обладает высокими характеристиками и сейчас предлагается со значительной скидкой. Речь идёт о мониторе бренда SANC размером 24,5 дюйма на основе матрицы IPS весом 2,9 кг.



Монитор N50Pro 4 обладает разрешением 1920 х 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 180 Гц. Его яркость достигает 350 кд/м², а соотношение сторон равно 16:9. Для подключения доступны такие порты, как HDMI и DisplayPort.

Подобный монитор подойдёт для киберспортсменов профессионального уровня, чему способствует наличие калибровки. Также киберспортсмены могут отдать предпочтение именно этой модели за счёт времени отклика всего 1 мс. Это означает почти мгновенную реакцию на все действия. Угол обзора в 178° позволяет избежать искажения цветов, с какой бы позиции вы ни смотрели на экран. N50Pro 4 поддерживает 130% цветового диапазона sRGB, 96% диапазона DCI-P3, 92% NTSC и 96% Adobe RGB.



За уменьшение размытости движений отвечает настройка Dynamic OD. Предлагаются режимы работы: скоростной и оптимальный. В первом случае время отклика составляет 1 мс, а во втором это значение подстраивается под частоту кадров. В результате подбирается оптимальное сочетание скорости и качества картинки. Имеется также игровой режим с улучшением видимости в тёмных участках.

В играх поддерживается формат изображения HDR10. Также есть поддержка технологии AMD FreeSync для устранения разрывов изображения. Для видеокарт Nvidia поддерживается аналогичная технология G-Sync. Технология Dark Enhancement приносит шестиосевое смешивание цветов и высокий уровень насыщенности. Низкий уровень испускаемого синего света означает минимальную нагрузку на глаза и возможность работать с монитором максимально долго.



Желающие смогут установить N50Pro 4 на стену благодаря наличию крепления VESA с размером отверстия 75×75 мм. Потребляемая мощность монитора составляет 36 Вт.
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#ips #игровой монитор #топ сорсинг
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Толи дело нвидиа, которая пол года не может сделать норм драйвер... хз, купил в прошлом году 7900хт, ни разу не было проблем. Жрёт только много
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Ненавижу Bernigan'a
19:16
ага,так глаза вытекают от этой кончины.только на 4к моне более менене качество смотрится в whd.ты же вдупляешь на 1920.Иди зрение проверь.ну или член что на лб у тебя вырос мешает тебе адекватно видет...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Bernigan
19:15
Нет никаких мылососов, есть новые средства оптимизации, и у Нвидиа они лучшие
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
19:14
засунь свой мылосос себе в зад -там 3060 то не тянет.кловун.вот потому ты мылосос то и врубаешь .там в нативе 20 кадровтак что если ты слепой и тебе потоки гавна по экрану нравятся -ну твой выбор
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
19:12
Ага,это страдальцы кто по глупости купили конченое гумно 3050.в общем нет смысла рассуждать,всепризнанно 3050 =кал
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Bernigan
19:11
Да я и говорю, это как раз одухотворённые амудешники посмотревшие блогеров.
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
19:10
Таких отзывов сотни в днс.
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
19:09
твой конч обоссали все и везде.свои фейковые отзывы единичные себе засунь..Причем ген кадров у тебя нет вообще.тебя и на него хуанг чпокнул
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
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