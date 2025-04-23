Примерно на 20% с небольшим.

Как сообщает Bloomberg, одновременно с оглашением квартальных итогов новое руководство Intel на этой неделе собирается объявить о новых сокращениях персонала, которые затронут более чем 20% сотрудников корпорации. Если учесть, что прошлый год Intel завершила с 109 000 сотрудников, то новые сокращения могут затронуть более чем 20 000 человек.

Источник изображения: Intel

Предыдущую волну сокращений ещё в августе запустил прошлый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), тогда работу потеряли почти 15 000 человек. Новая волна будет направлена на устранение бюрократии и возрождение духа инженерного энтузиазма, который был присущ Intel в ранние годы. Официально данная информация пока не нашла подтверждения, но это может случиться до конца текущей рабочей недели.