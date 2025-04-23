И рассчитывали потратить на это $12 млрд.

В начале этого месяца американские власти запретили поставлять в Китай ускорители вычислений NVIDIA H20, которые были разработаны более двух лет назад для соответствия прежним требованиям правил экспортного контроля. Как отмечает Nikkei Asian Review, китайские крупные компании типа ByteDance, Alibaba и Tencent с конца прошлого года пытались обеспечить себя ускорителями NVIDIA, предчувствуя скорое ухудшение ситуации.

Источник изображения: NVIDIA

Планируя изначально закупить около 1 млн ускорителей H20, китайские клиенты NVIDIA сформировали заказов на сумму около $12 млрд, но не успели получить всё необходимое количество. Как призналась недавно сама NVIDIA, лишь за один квартал текущего года ей придётся списать $5,5 млрд из-за введения данных санкций. По мнению экспертов, H20 целесообразно использовать для обучения рассуждающих языковых моделей, но в случае нехватки данных ускорителей их легко можно заменить на китайские аналоги.