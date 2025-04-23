Планы производителя электромобилей внезапно сковала переносица.

Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет около 1,2 млн человек, но внимание современного общества больше всего привлекают инциденты с участием электромобилей и автопилота. Для компании Xiaomi таким роковым событием стала авария в китайской провинции Аньхой, которая произошла в конце марта и унесла жизни трёх человек. За пару секунд до столкновения на скорости около 100 км/ч с бетонным заграждением на машине был включен так называемый автопилот. На планы Xiaomi резонанс этой трагедии повлиял самым непосредственным образом, как сообщает Bloomberg.

Источник изображения: Weibo, Xiaomi

По данным источников, Xiaomi не только не будет демонстрировать кроссовер YU7 на этой неделе в Шанхае, где соберутся все мировые и местные автопроизводители, но и отложит вывод новинки на рынок с июня или июля на более поздний срок. Мероприятие Xiaomi для инвесторов, которое проходит ежегодно, также будет перенесено с конца апреля на июнь текущего года. Представители Xiaomi данный материал Bloomberg прокомментировать не успели.