Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет около 1,2 млн человек, но внимание современного общества больше всего привлекают инциденты с участием электромобилей и автопилота. Для компании Xiaomi таким роковым событием стала авария в китайской провинции Аньхой, которая произошла в конце марта и унесла жизни трёх человек. За пару секунд до столкновения на скорости около 100 км/ч с бетонным заграждением на машине был включен так называемый автопилот. На планы Xiaomi резонанс этой трагедии повлиял самым непосредственным образом, как сообщает Bloomberg.
По данным источников, Xiaomi не только не будет демонстрировать кроссовер YU7 на этой неделе в Шанхае, где соберутся все мировые и местные автопроизводители, но и отложит вывод новинки на рынок с июня или июля на более поздний срок. Мероприятие Xiaomi для инвесторов, которое проходит ежегодно, также будет перенесено с конца апреля на июнь текущего года. Представители Xiaomi данный материал Bloomberg прокомментировать не успели.