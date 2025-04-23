Современные производители бытовых устройств и электроники предлагают богатый выбор продуктов, призванных сделать уборку дома быстрее и эффективнее. Одним из таких производителей является известный бренд Redroad. Среди его предложений в настоящее время выделяется модель робота-пылесоса Redroad R10.
Этот пылесос способен вести как сухую, так и влажную уборку помещений. Это даёт возможность избавляться как от простой пыли и засохшей грязи, так и от сложных пятен на полу. Пылесос обладает системой точной лазерной навигации LDS. На её основе он планирует маршрут движения по помещениям, избегая препятствий на пути следования. Это делает уборку эффективнее и экономит заряд батареи.
В основе Redroad R10 лежит бесщёточный двигатель, который обеспечивает мощность всасывания 4000 Па. Поддерживается 4-скоростная регулировка мощности всасывания, что даёт возможность выбирать оптимальный вариант для разных сценариев уборки. Уровни мощности следующие: тихий, стандартный, мощный и максимальный.
Если говорить о влажной уборке, имеется резервуар с водой объёмом 350 мл с электронным управлением. Используется трёхуровневая регулировка объёма воды, которая также выбирается в зависимости от вида полов.
Если пылесос определяет, что перед ним ковёр, мощность всасывания усиливается для более тщательной очистки. Также поддерживается очистка по краям полов, избавляя от слепых участков, где могла бы скапливаться пыль и грязь.
При всех этих достоинствах пылесос достаточно компактный, поэтому ему не потребуется много места для хранения в квартире. К тому же он сможет пробраться под кровати, шкафы и диваны, где обычно скапливается больше всего пыли.
Установлен пылесборник большого объёма, которого может хватить примерно на 3 месяца. Это избавляет от необходимости лишний раз вытряхивать пыль.
Мобильное приложение даёт возможность определять зоны для уборки и закрытые зоны, куда пылесосу вход запрещён. Поддерживаются выборочная очистка и создание расписания уборки в удобное для вас время. Помимо мобильного устройства, управлять пылесосом можно с пульта дистанционного управления. Таким образом, производитель старается обеспечить удобство работы с пылесосом для пользователей с разными запросами и привычками в плане уборки.