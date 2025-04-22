Это позволит продвинуть национальную полупроводниковую отрасль в развитии.

Довольно успешно наладив сборку современных электронных устройств на территории страны из импортируемых компонентов, власти Индии теперь ставят перед местными компаниями и их зарубежными партнёрами задачу по локализации выпуска полупроводниковых изделий. Как сообщает Nikkei Asian Review, в какой-то мере способствовать достижению этой цели сможет запланированное строительство в Индии исследовательского центра японской компании Tokyo Electron, которая специализируется на выпуске оборудования для производства чипов.

Источник изображения: Tokyo Electron

В этом центре на территории Индии будут разрабатываться оборудование для производства чипов и сопутствующее программное обеспечение. Японская компания в этом смысле надеется на потенциал индийских программистов. На юге страны в Бангалоре летом этого года откроется исследовательский центр, чей коллектив к 2027 году разрастётся до 300 человек преимущественно за счёт местных специалистов.

Индийские специалисты должны использовать технологии искусственного интеллекта для разработки нового оборудования и оптимизации процесса выпуска чипов, а также поиска новых материалов для использования в этой сфере. В самой Японии с техническим персоналом сейчас наблюдается напряжёнка, и Tokyo Electron попытается отчасти решить эту проблему за счёт Индии. К слову, американские конкуренты в лице Applied Materials и Lam Research уже располагают представительствами в Индии. Tokyo Electron будет развивать сотрудничество с индийской Tata Electronics, которая строит предприятие по выпуску чипов в штате Гуджарат, где японский партнёр должен открыть сервисный центр для обслуживания своего оборудования, эксплуатируемого индийской компанией.