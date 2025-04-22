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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC уже приступила к производству образцов 2-нм чипов для процессоров Intel Nova Lake
А как же собственный техпроцесс Intel 18A?

Как сообщает ресурс Economic Daily News, компания TSMC уже приступила к снабжению образцами 2-нм чипов всех своих крупнейших клиентов, и помимо Apple и AMD, в их число попала и корпорация Intel. Она заказала TSMC выпуск 2-нм компонентов для своих потребительских процессоров Nova Lake, которые на рынок выйдут только в следующем году.

Источник изображения: Intel

Развитие способности Intel выпускать чипы по собственному техпроцессу 18A на взаимоотношениях с TSMC особо не скажется, как считают аналитики. Часть своей продукции она будет всё равно заказывать на стороне, покуда это будет иметь экономический смысл. Компоненты для Intel по 2-нм технологии TSMC начала выпускать в опытном режиме на своём предприятии в Синьчжу, как сообщают тайваньские источники.

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#intel #tsmc #тайвань #nova lake #2-нм полупроводники
Источник: udn.com
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