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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei разворачивает поставки ускорителей вычислений Ascend 910C
По своему быстродействию они сопоставимы с NVIDIA H100.

Более продвинутые ускорители Ascend 920 появятся только во второй половине года, а пока, если верить Reuters, китайская Huawei Technologies развёртывает массовые поставки ускорителей Ascend 910C, которые получены путём объединения двух чипов Ascend 910B в одной упаковке. По своему быстродействию они сопоставимы с NVIDIA H100, поставки которых в Китай были запрещены с осени 2022 года.

Источник изображения: LinkedIn

С конца прошлого года Huawei распространяла образцы Ascend 910C среди своих клиентов, и только сейчас смогла приступить к массовым поставкам данных ускорителей. Принято считать, что сам чип в составе ускорителя изготавливается по 7-нм технологии китайской компанией SMIC, но западные источники продолжают настаивать, что хотя бы часть таких компонентов была получена Huawei от тайваньской TSMC в обход санкций через подставного заказчика Sophgo. Количество выпущенных по такой схеме чипов оценивают в 3 млн штук, но упоминаемые компании отрицают свою причастность к данным манипуляциям.

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#nvidia #huawei #ascend 910c
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