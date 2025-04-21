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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Специалисты по продажам Tesla работают по 13 часов в день, чтобы бороться со снижением объёмов реализации
И без выходных, что вызывает высокую текучку кадров.

Формально, недавно обновившийся кроссовер Tesla Model Y пока удерживает в Китае лидерство по объёмам продаж среди электромобилей, но стареющий модельный ряд в целом не позволяет американской компании рассчитывать на светлое будущее на китайском рынке. Как отмечает CarNewsChina со ссылкой на китайских сотрудников Tesla, занимающихся продажами электромобилей этой марки, их рабочий график и требования к производительности труда стали невыносимыми в последние месяцы.

Источник изображения: Tesla

Продающие Tesla в Китае сотрудники компании вынуждены работать без выходных по 13 часов в сутки. Из-за подобных условий текучка кадров вышла на уровень, при котором каждые полтора месяца полностью меняется состав отдела продаж, закреплённого за определённой местностью. Требования к персоналу при этом заметно выросли. Ежедневно требуется продавать хотя бы один электромобиль, хотя на практике три или четыре машины в неделю уже считаются хорошим результатом. По итогам первого квартала 40% своих электромобилей продала именно в Китае, поэтому вряд ли компания уступит своё место на этом рынке без боя.

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#китай #tesla #электромобили tesla #tesla model y #китайский рынок
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