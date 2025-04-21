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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD отгрузила 10-тысячный люксовый гибрид Yangwang
Рубеж пройден примерно за полтора года.

Китайский автомобильный рынок хорош тем, что даже довольно редкие модели здесь расходятся многотысячными тиражами очень быстро, позволяя автопроизводителям смело плодить марки и экспериментировать с функциональными возможностями, техническими характеристиками и дизайном транспортных средств. Как отмечает CnEVPost, недавно люксовое подразделение BYD, выпускающее машины под маркой Yangwang, передала клиенту свой 10-тысячный автомобиль, хотя первый был поставлен на рынок только в ноябре 2023 года.

Источник изображения: CnEVPost, Yangwang

Масштабы события проще оценить, если учитывать во внимание стоимость электромобилей и гибридов марки Yangwang, которая в случае с флагманским внедорожником U8 превышает $140 000 за штуку. Машина была представлена 20 сентября 2023 года, и в этом месяце может дебютировать в удлинённом варианте U8L, который предложит не только больше места для пассажиров и багажа, но и позволит убрать запасное колесо с пятой двери.

«Юбилейным» экземпляром Yangwang тоже стал U8, его приобрёл основатель New Oriental, который является давним ценителем продукции BYD. В феврале прошлого года был представлен спорткар Yangwang U9, а в марте — седан U7, который является самой доступной моделью марки на сегодняшний день, хотя стоимость более $86 000 всё равно нельзя назвать скромной. В прошлом месяце Yangwang отгрузил 133 машины, из которых 93 были U8, а оставшиеся 12 пришлись на U9. По состоянию на конец марта этого года было отгружено клиентам 9979 транспортных средств Yangwang.

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#byd #китайские электромобили #yangwang #китайские автопроизводители #yangwang u8 #люксовые гибриды
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