Рубеж пройден примерно за полтора года.

Китайский автомобильный рынок хорош тем, что даже довольно редкие модели здесь расходятся многотысячными тиражами очень быстро, позволяя автопроизводителям смело плодить марки и экспериментировать с функциональными возможностями, техническими характеристиками и дизайном транспортных средств. Как отмечает CnEVPost, недавно люксовое подразделение BYD, выпускающее машины под маркой Yangwang, передала клиенту свой 10-тысячный автомобиль, хотя первый был поставлен на рынок только в ноябре 2023 года.

Источник изображения: CnEVPost, Yangwang

Масштабы события проще оценить, если учитывать во внимание стоимость электромобилей и гибридов марки Yangwang, которая в случае с флагманским внедорожником U8 превышает $140 000 за штуку. Машина была представлена 20 сентября 2023 года, и в этом месяце может дебютировать в удлинённом варианте U8L, который предложит не только больше места для пассажиров и багажа, но и позволит убрать запасное колесо с пятой двери.

«Юбилейным» экземпляром Yangwang тоже стал U8, его приобрёл основатель New Oriental, который является давним ценителем продукции BYD. В феврале прошлого года был представлен спорткар Yangwang U9, а в марте — седан U7, который является самой доступной моделью марки на сегодняшний день, хотя стоимость более $86 000 всё равно нельзя назвать скромной. В прошлом месяце Yangwang отгрузил 133 машины, из которых 93 были U8, а оставшиеся 12 пришлись на U9. По состоянию на конец марта этого года было отгружено клиентам 9979 транспортных средств Yangwang.