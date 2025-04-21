По крайней мере, по состоянию на конец прошлого года.

Погрузившийся вместе с другими тайваньскими изданиями в изучение годового отчёта TSMC ресурс TrendForce обнаружил, что за весь прошлый год первое предприятие компании в Аризоне принесло ей $440 млн чистых убытков, а за всё время реализации проекта они достигли $1,2 млрд. При этом выручку оно начало генерировать относительно недавно, и она в отчёт за прошлый год ещё не попала. Здесь выпускаются 4-нм компоненты для AMD, NVIDIA и Apple.

Источник изображения: TSMC

Для сравнения, уже функционирующее почти год японское предприятие TSMC (JASM) хоть и принесло за прошлый год $135 млн чистых убытков, успело сформировать выручку в размере $3,3 млн. Даже европейское предприятие ESMC, которое ещё не построено, уже приносит убытки TSMC. За прошлый год их сумма достигла $17,2 млн. В любом случае, американский проект компании остаётся для неё самым затратным, и поскольку местные власти раскручивают TSMC на дополнительные капитальные расходы, период окупаемости сдвигается всё дальше в будущее. Напомним, что до конца десятилетия TSMC намерена вложить в экономику США около $165 млрд.