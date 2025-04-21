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Новости Hardware Алексей Сычёв
Высокопоставленный китайский чиновник посетил предприятие Samsung в Сиане
Это редкое явление наверняка было спровоцировано обострением торговой войны с США.

Китайское предприятие Samsung Electronics в Сиане обеспечивает до 40% объёмов выпуска всей твердотельной памяти, реализуемой южнокорейским производителем в мире, а потому имеет особое значение для бизнеса полупроводникового гиганта в это непростое время. Как отмечает Business Korea, на прошлой неделе данную производственную площадку посетил Дин Сюэсян (Din Xuexiang), занимающий высокую должность в Постоянном комитете Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. По сути, его считают шестым по значимости человеком в китайской политической иерархии. Политик возглавляет Центральный комитет по науке и технологиям КНР.

Источник изображения: Samsung Electronics

Во время своего визита на предприятие Samsung Дин Сюэсян всячески подчёркивал, что власти Китая открыты к международному сотрудничеству и не одобряют протекционистские меры, предпринимаемые США в сфере мировой торговли. Китай, по словам политика, намерен развиваться через кооперацию с прочими странами, а путь заградительных тарифов и торговых войн он считает неприемлемым.

Китайские функционеры такого уровня редко вмешиваются в работу западных компаний, но обстановка на международном уровне обострилась по мере введения президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) повышенных пошлин на товары из Китая. В прошлом месяце глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) посетил Пекин для встречи с Си Цзиньпином (Xi Jinping). Предыдущий визит китайских политиков на местное предприятие Samsung состоялся в далёком 2019 году, когда Ли Кэцян (Li Keqiang) в должности председателя Государственного совета КНР посетил Сиань для переговоров о расширении сотрудничества с Samsung.

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#samsung #китай #полупроводники
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