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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Британский производитель спорткаров Caterham возьмёт на вооружение технологию погружного охлаждения тяговых аккумуляторов
В каком-то смысле, это новость о разгоне.

Тяговые батареи электромобилей нуждаются в оптимальном тепловом режиме для своей наиболее эффективной работы. При зарядке и интенсивном энергопотреблении они требуют охлаждения, а при отрицательных температурах окружающего воздуха нуждаются в подогреве для поддержания более высокой эффективной ёмкости и ускорения процесса зарядки. Как отмечает Nikkei Asian Review, британский производитель спорткаров Caterham в числе первых намеревается применить на своём электрическом купе Project V систему погружного жидкостного охлаждения тяговых батарей, разработанную тайваньской компанией Xing Mobility.

Источник изображения: Caterham

Последняя была основана в 2015 году выходцами из Tesla и Panasonic, до пандемии она пыталась разрабатывать электромобили, но после решила сосредоточиться на системах охлаждения их тяговых батарей. В 2018 году систему погружного жидкостного охлаждения использовала на своих гибридах Speedtail компания McLaren, но они были выпущены тиражом всего 100 штук, поэтому этот пример нельзя назвать массовым.

Технология погружного жидкостного охлаждения подразумевает непосредственное размещение аккумуляторных ячеек в жидкой среде. Такой подход позволяет ускорить охлаждение тяговых батарей на 30% по сравнению с классическими схемами, но платить за прогресс приходится не только увеличением массы батареи, но и удорожанием её конструкции. В этом отношении Xing Mobility предстоит основательно усовершенствовать свои технологии, прежде чем они найдут применение в массовых моделях электромобилей. Caterham своё электрическое купе Project V с такой системой охлаждения намеревается запустить в серию в 2027 году.

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#электромобили #жидкостное охлаждение #эффективное охлаждение #погружение #caterham
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