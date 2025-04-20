Упрекаемые в чрезмерной плодовитости китайские автопроизводители не могут воздержаться от анонса новых моделей на предстоящей выставке в Шанхае, поэтому даже минимально улучшенные модели готовятся к анонсу в этом месяце. Как сообщает CarNewsChina, марка Zeekr подготовила для любителей роскоши ещё более дорогую версию своего четырёхместного электрического минивэна 009, которая получила обозначение Grand Collector Edition.
По мере появления золотых элементов отделки на кузове и в салоне новинка получила и более высокий ценник, который вырос почти на 14% до $123 150. Примечательно, что шесть элементов декора машины действительно имеют золотое напыление, причём выбор пал на два логотипа на кузове и четыре на колпачках колёсных дисков. Xiaomi уже «прославилась» историями с воровством логотипов с кузова электромобилей SU7, в которых похитители искали золото, а Zeekr теперь грозит тот же путь.
В технической же части особых изменений не произошло, четырёхместный минивэн с роскошными сидениями для пассажиров второго ряда по-прежнему предлагает глухую перегородку с 43-дюймовым телевизором и полностью затемняющимися электрохромными стёклами. Бортовая мультимедийная система оснащена спутниковой связью двунаправленного действия.
Тяговой батареи ёмкостью 108 кВт·ч хватает на 702 км пробега в условном цикле CLTC, восполнить запас хода на 500 км можно менее чем за 12 минут на специальных станциях экспресс-зарядки. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 3,9 секунды, он оснащён полноприводной силовой установкой совокупной мощностью 580 кВт (778 л.с.).