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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Zeekr добавила роскоши четырёхместной версии электрического минивэна 009 Grand Edition
В виде позолоченных элементов, за которыми теперь начнётся охота.

Упрекаемые в чрезмерной плодовитости китайские автопроизводители не могут воздержаться от анонса новых моделей на предстоящей выставке в Шанхае, поэтому даже минимально улучшенные модели готовятся к анонсу в этом месяце. Как сообщает CarNewsChina, марка Zeekr подготовила для любителей роскоши ещё более дорогую версию своего четырёхместного электрического минивэна 009, которая получила обозначение Grand Collector Edition.

Источник изображения: Zeekr

По мере появления золотых элементов отделки на кузове и в салоне новинка получила и более высокий ценник, который вырос почти на 14% до $123 150. Примечательно, что шесть элементов декора машины действительно имеют золотое напыление, причём выбор пал на два логотипа на кузове и четыре на колпачках колёсных дисков. Xiaomi уже «прославилась» историями с воровством логотипов с кузова электромобилей SU7, в которых похитители искали золото, а Zeekr теперь грозит тот же путь.

Источник изображения: Zeekr

В технической же части особых изменений не произошло, четырёхместный минивэн с роскошными сидениями для пассажиров второго ряда по-прежнему предлагает глухую перегородку с 43-дюймовым телевизором и полностью затемняющимися электрохромными стёклами. Бортовая мультимедийная система оснащена спутниковой связью двунаправленного действия.

Источник изображения: Zeekr

Тяговой батареи ёмкостью 108 кВт·ч хватает на 702 км пробега в условном цикле CLTC, восполнить запас хода на 500 км можно менее чем за 12 минут на специальных станциях экспресс-зарядки. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 3,9 секунды, он оснащён полноприводной силовой установкой совокупной мощностью 580 кВт (778 л.с.).

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#китайские электромобили #минивэн #zeekr 009 #электрический минивэн
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