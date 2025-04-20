Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основателю китайской компании AMEC пришлось отказаться от американского гражданства
Чтобы сосредоточиться на работе в Китае.

Китайская компания AMEC принимает активное участие в импортозамещении оборудования, необходимого для производства чипов. Как отмечает South China Morning Post, подобный статус вынудил её основателя и руководителя Иня Чжэяо (Yin Zheyao) отказаться от американского гражданства и восстановить китайское. Об этом стало известно из годового отчёта, опубликованного AMEC в конце этой рабочей недели.

Источник изображения: AMEC

81-летний Инь Чжэяо за свою карьеру успел поработать в американских компаниях Intel, Applied Materials и Lam Research, что в конечном итоге и позволило ему основать компанию AMEC, создающую оборудование для производства чипов. В октябре 2022 года власти США запретили гражданам страны принимать участие в разработке чипов на территории Китая или оборудования для их производства. В прошлом году два высокопоставленных руководителя AMEC были вынуждены покинуть компанию из-за наличия у них американского гражданства. Основатель компании решился на более радикальный шаг в виде смены гражданства. Кстати, AMEC является одной из немногих компаний, которым через суд в США удалось доказать свою непричастность к изготовлению компонентов военного и двойного назначения для китайской армии. Это позволило исключить её из так называемого «чёрного списка» Пентагона.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #импортзамещение #amec
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
10

Сейчас обсуждают

Жопа
08:30
Даже psi-e 3.0 ssd не раскрывает, уже год недоумеваю зачем я взял nvme 1tb, если скоростей выше 500мб/с ни разу не видел
Государство планирует защитить данные пользователей маркетплейсов
RXO
08:26
Да ладно! Нужно срочно исправление на исправление! Походу пару трансов в программеры взяли
Драйвера Nvidia 576.02 улучшили синтетические тесты RTX 50, но ухудшили игровую производительность
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
08:21
в отличии от MLC .все верно вы пишите
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
08:20
флешки на slc могут очень долго без питания быть,а шлак то да.пару месяцев и все
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Ренат Ахтамянов
08:10
Еще бы какой-то ноунейм протестировали)
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Ренат Ахтамянов
08:09
А у некоторых жесткие диски наоборот быстро подыхают. Так что не надо тут все под одну гребенку
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
DANYNAFIG
08:05
Деградация куртки .
Драйвера Nvidia 576.02 улучшили синтетические тесты RTX 50, но ухудшили игровую производительность
Маэстро
07:41
так и сказал - я положительно отреагировал, и тяпнул водки Путинка
Зеленский положительно отреагировал на решение Путина о «пасхальном перемирии»
Виктор Красиков
07:40
У ChatGPT не поедет крыша. Это просто программа, которая генерирует текст в ответ на текст.
OpenAI тратит миллионы на обработку вежливых фраз в ChatGPT
Маэстро
07:37
давно решено, но не ними, видимо в ютупе эстонцы работают
Представлена система умных датчиков Oko для растений с мониторингом влажности и pH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем