Чтобы сосредоточиться на работе в Китае.

Китайская компания AMEC принимает активное участие в импортозамещении оборудования, необходимого для производства чипов. Как отмечает South China Morning Post, подобный статус вынудил её основателя и руководителя Иня Чжэяо (Yin Zheyao) отказаться от американского гражданства и восстановить китайское. Об этом стало известно из годового отчёта, опубликованного AMEC в конце этой рабочей недели.

Источник изображения: AMEC

81-летний Инь Чжэяо за свою карьеру успел поработать в американских компаниях Intel, Applied Materials и Lam Research, что в конечном итоге и позволило ему основать компанию AMEC, создающую оборудование для производства чипов. В октябре 2022 года власти США запретили гражданам страны принимать участие в разработке чипов на территории Китая или оборудования для их производства. В прошлом году два высокопоставленных руководителя AMEC были вынуждены покинуть компанию из-за наличия у них американского гражданства. Основатель компании решился на более радикальный шаг в виде смены гражданства. Кстати, AMEC является одной из немногих компаний, которым через суд в США удалось доказать свою непричастность к изготовлению компонентов военного и двойного назначения для китайской армии. Это позволило исключить её из так называемого «чёрного списка» Пентагона.