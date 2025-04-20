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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo не стала повышать стоимость Switch 2 в США
По крайней мере, на стадии предварительных заказов.

К концу текущей рабочей недели американское представительство Nintendo всё же выступило с заявлением о готовности начать приём предварительных заказов на игровую консоль Switch 2 с 24 апреля по установленным ранее рекомендованным розничным ценам: $449 за базовый вариант консоли и $499 за комплект с игрой Mario Kart World.

Источник изображения: Nintendo

Таможенные тарифы, как отмечается в заявлении компании, не заставят её пересмотреть рекомендованные цены на саму консоль Switch 2, но повлияют на стоимость отдельных аксессуаров. Поставки новинки в США начнутся 5 июня текущего года. Конечно, к тому времени в сфере международной торговли многое может измениться, а потому не следует полагать, что цены останутся на заявленном уровне при любом развитии событий.

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#nintendo #игровые консоли #switch 2
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