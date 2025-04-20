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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае человекоподобный робот пробежал 21 км за 2 часа 40 минут
Это заметно медленнее человека, но роботы хотя бы научились преодолевать подобные дистанции.

В китайской столице недавно прошёл смешанный полумарафон, в котором приняли участие и люди, и человекоподобные роботы, среди последних соответствующее соревнование выиграл робот Tien Kung компании X-Humanoid, который расстояние в 21 км преодолел примерно за 2 часа 40 минут.

Источник изображения: Xinhua

Результирующая скорость менее 8 км/ч, возможно, ещё не позволит роботу тягаться с живыми спортсменами, но среди участвовавших в испытаниях такого рода роботов указанная модель ростом 1,8 метра и массой 55 кг стала лучшей. X-Humanoid была основана в ноябре 2023 года при участии компаний Beijing Jingcheng Machinery Electric Company, Xiaomi Robotics Technology и UBTech Robotics, которые получили по 28,57 % акций, а оставшиеся 14,29 % контролируются структурой, связанной с государством.

Возглавляет совместное предприятие технический директор UBTech, которая разрабатывает человекоподобных роботов самостоятельно. X-Humanoid при этом ставит перед собой цель предложить рынку платформу, напоминающую Android для смартфонов и прочих мобильных устройств. В прошлом месяце с этой целью была представлена платформа Hui Si Kai Wu, которая позволяет создавать роботов различного назначения, включая сортировщиков на конвейере и выполняющих строительно-монтажные работы.

В ноябре прошлого года X-Humanoid открыто опубликовала исходный код своих технологий Tien Kung. Одной из целей данного шага было превращение Китая в одну из лидирующих держав в сфере робототехники. В полумарафоне с участием роботов второе место заняла модель Noetix Robotics высотой 1,2 метра, на третьем месте оказался робот шанхайской компании DroidUp. Нашлись среди участников и те, кто добрался до финиша с трудом или вообще не сделал этого. Модель Unitree, например, упала на землю сразу после старта, и какое-то время ушло на возобновление участия. Этот робот был направлен к месту состязания не производителем, а представителями его клиентов. По словам специалистов Unitree, успех участия в подобных соревнованиях зависит от степени подготовки робота оператором.

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#китай #человекоподобные роботы #полумарафон
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