Потому что выпускает свои чипы на территории США.

Основные поставщики ускорителей вычислений в Китай в лице NVIDIA и AMD уже оценили свой ущерб от новых экспортных ограничений США в $5,5 млрд и $800 млн соответственно в пределах одного квартала текущего года, но компания Intel при этом ограничилась только упоминанием о необходимости получить экспортную лицензию для сохранения поставок своих ускорителей в Китай. Аналитики Wells Fargo поясняют, что ответные действия Китая на введение американскими властями повышенных таможенных пошлин способны серьёзным образом повлиять на выручку Intel.

Источник изображения: Intel

В прошлом году компания 29% своей выручки получила на территории Китая. Для таможенной отчётности важно, что Intel свои полупроводниковые компоненты выпускает преимущественно самостоятельно на территории США. Это значит, что при ввозе в Китай они будут облагаться по ставке 84%, тогда как изделия конкурирующих AMD и NVIDIA, выпускаемые преимущественно на Тайване, будут облагаться меньшей пошлиной. Данные изменения в таможенной политике КНР приведут к более быстрой потере компанией Intel своих позиций на китайском рынке, поскольку её продукция из-за роста цен станет менее конкурентоспособной.