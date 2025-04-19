Сообща компании потеряют от $16,5 до $17,6 млрд по итогам года.

Аналитики J.P. Morgan определили, какие потери NVIDIA и AMD понесут в результате введения ограничений на поставку в Китай ускорителей вычислений H20 и Instinct MI308 соответственно. Сами компании, как известно, оценили свои потери только в пределах одного квартала, первая назвала сумму около $5,5 млрд, вторая ограничилась $800 млн. Представители J.P. Morgan экстраполировали эти потери на весь 2025 года, и пришли к выводу, что обе компании в среднем потеряют от 8 до 10 % своей выручки в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Итак, NVIDIA рискует по итогам 2025 года потерять от $15 до $16 млрд, тогда как её выручка в сегменте центров обработки данных в целом за год достигнет $180 млрд. Компания AMD на одних только GPU в серверном сегменте могла бы выручить по итогам текущего года до $8 млрд, а её совокупная выручка в сегменте достигнет $16 млрд. При этом до $1,6 млрд составит упущенная выгода от экспортных ограничений США в отношении Китая.