Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые санкции против Китая обойдутся NVIDIA и AMD в 10% всей выручки в сегменте ИИ
Сообща компании потеряют от $16,5 до $17,6 млрд по итогам года.

Аналитики J.P. Morgan определили, какие потери NVIDIA и AMD понесут в результате введения ограничений на поставку в Китай ускорителей вычислений H20 и Instinct MI308 соответственно. Сами компании, как известно, оценили свои потери только в пределах одного квартала, первая назвала сумму около $5,5 млрд, вторая ограничилась $800 млн. Представители J.P. Morgan экстраполировали эти потери на весь 2025 года, и пришли к выводу, что обе компании в среднем потеряют от 8 до 10 % своей выручки в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Итак, NVIDIA рискует по итогам 2025 года потерять от $15 до $16 млрд, тогда как её выручка в сегменте центров обработки данных в целом за год достигнет $180 млрд. Компания AMD на одних только GPU в серверном сегменте могла бы выручить по итогам текущего года до $8 млрд, а её совокупная выручка в сегменте достигнет $16 млрд. При этом до $1,6 млрд составит упущенная выгода от экспортных ограничений США в отношении Китая.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #nvidia #аналитика #китай #искусственный интеллект #санкции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
16
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
68
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
24
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
4

Сейчас обсуждают

JornoJovanni
06:44
Чел... Дум этернал 5 лет уже... Там дарк эйдж выходит. Чтобы поиграть на компе за 20к, мне нужно будет либо танцевать с бубном и заниматься разгоном, либо апгрейдить его и всё так же танцевать с бубно...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
Garthar
05:58
А нахрена? Я сидел на мониках 60, 75, 100, 144, 280 Чисто по собственному опыту разница между 60-75-100 заметна. Между 100-144-280 вообще не ощутима. Нахрена они нужны то?
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Garthar
05:52
Это ты так инструкторов НАТО называешь? Самокритично
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
Garthar
05:50
Ну так скинте зелю. Вы же в 2014 кричали что захотите и скините. Что не хотите?
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
Garthar
05:48
Слишком уж прохладная история. Архитектор который создает учетки, черный внедорожник и российские IP. От этого всего просто смердит очередной постановой. Серпа с молотом не хватает для полной картины
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
VRoman
03:52
Может быть когда-нибудь. А вчера ИИ поисковик не смог опознать разницы между холодильником и морозильником. Или на той неделе ИИ выдал мне перл, что поднятие веса вверх опускает центр тяжести вниз. А ...
Билл Гейтс считает, что ИИ решит проблему нехватки врачей и учителей
VRoman
03:50
У НВидиа начинается эпоха потенциала
Графические драйверы GeForce 576.02 повышают производительность до 6 процентов
Станислав Кузнецов
03:44
Что такое демко? Это чтота на албанцком? Блондинко, креветко...
NVIDIA выпустила технологическое демко Zorah с нейронным рендерингом на Unreal Engine 5
Сергей Евсеев
03:09
В магазине 22к
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Сергей Евсеев
03:08
У меня i5 13500 14/20 ядер Брал за 13к
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем