Как говорится, не YangWang, а YangWang’ище!

В этом месяце в Шанхае начнёт свою работу крупная автомобильная выставка, и ведущие китайские (и не только) автопроизводители продемонстрируют на ней свои новинки, чтобы привлечь внимание покупателей на самом большом автомобильном рынке планеты. Как поясняет CarNewsChina, лидирующая на нём компания BYD приготовила к мероприятию удлинённый вариант своего флагманского внедорожника YangWang, который получил незатейливое обозначение U8L.

Источник изображения: BYD

Официальный дебют машины намечен на 25 апреля, а пока демонстрируется лишь фотография удлинённого варианта без упоминания характеристик. Исходный YangWang U8 имеет габаритные размеры 5319 х 2050 х 1930 мм и колёсную базу 3050 мм, поэтому его нельзя назвать маленьким, но за счёт удлинения заднего свеса будет создан U8L. Это позволит не только с комфортом разместить шестерых человек в салоне на трёх рядах сидений, но и оставить приличное пространство для багажа. Увеличение длины заднего свеса предсказуемо ухудшит геометрическую проходимость, а вот запасное колесо с задней двери исчезнет. У электромобилей имеется традиционная проблема с его размещением, поскольку под полом багажника обычно находится часть тяговой батареи. Многие машины в таких условиях от запаски вообще отказываются, но ориентированный на периодическое преодоление бездорожья YangWang U8L вряд ли пойдёт на подобную жертву. Отметим, что исходный U8 является гибридом с тяговой батареей ёмкостью 49 кВт·ч, поэтому увеличение заднего свеса могло позволить спрятать запасное колесо в его пределах.