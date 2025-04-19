У американской корпорации есть сопутствующие интересы в Японии.

Главным технологическим донором японской компании Rapidus, которая собирается к 2027 году наладить в Японии серийный выпуск 2-нм продукции, является американская корпорация IBM. Её генеральный директор Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в интервью японскому сайту Nikkei Asian Review заявил, что реализация планов Rapidus будет полезна для всего мира, а не только Японии в отдельности.

Источник изображения: IBM

По его словам, нельзя зависеть от единственной страны, подразумевая Тайвань в качестве основного поставщика передовых полупроводниковых компонентов. Остров слишком подвержен геополитическим рискам. Опция Rapidus в этом смысле полезна не только для Японии и самой IBM, но и всего мира, как считает руководитель последней из корпораций.

Как известно, Rapidus пока не удаётся привлечь необходимую сумму для реализации своих планов в частном секторе японской экономики. По словам главы IBM, роль главного инвестора в Rapidus должно взять на себя японское государство, поскольку новичку в этом секторе рынка крайне сложно заявить о себе без существенной материальной поддержки.

Действия нынешней американской администрации руководитель IBM оценил неоднозначно. С одной стороны, правительство США упрощает правила, по которым работает в стране бизнес. С другой стороны, оно провоцирует нарушение торговых связей путём введения повышенных таможенных тарифов. Непосредственно IBM не видит препятствий для переноса своих технологий за пределы США в ту же Японию, например. IBM заинтересована в сотрудничестве с японскими университетами в сфере разработки квантовых компьютеров. Глава IBM считает компанию надёжным деловым партнёром, поскольку компанию никто ни разу не упрекнул в продаже клиентских данных кому-либо.