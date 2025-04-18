Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone показала видео с примерами использования заднего экрана в Armor 30 Pro
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами до 20 апреля продаётся со скидкой

Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro от популярного производителя прочных мобильных устройств в настоящее время уже доступен для приобретения в популярных сетевых магазинах, таких как Amazon, AliExpress и официальный магазин Ulefone. Это устройство является первым среди моделей подобного рода, которое предлагает полностью функциональный задний экран размером 3,4 дюйма.



В данном случае задний экран используется не только как элемент дизайна и стиля. Это по-настоящему функциональный инструмент, способный повысить производительность работы с устройством и в полной мере раскрыть творческий потенциал пользователей. Наличие такого экрана вносит изменения в привычное взаимодействие со смартфонами в повседневном применении, профессиональных и творческих сферах деятельности. По функциональным возможностям задний экран не уступает основному.



В качестве доказательства этого компания Ulefone опубликовала видеоролик, где показывается работа основных приложений на этом экране. Задний экран может использоваться при съёмке селфи и видеоблогов, позволяя проще кадрировать изображение и подбирать идеальный фокус. Качественные задние камеры обеспечат возможность отснять материал высшего уровня.



Доступно применение экрана с целью предварительного просмотра изображения с камер в режиме реального времени. Это упростит совместную работу с камерами и общение между пользователями.



Экран позволяет снимать селфи на заднюю камеру. Задний экран будет применяться в качестве видоискателя для обеспечения точности съёмки.



Также он помогает в процессе групповых видеозвонков. Задний экран чётко покажет всех участников звонка.



Ещё подобный экран ускоряет управление устройством. Он даёт доступ к главным функциональным возможностям, к просмотру уведомлений и виджетов без необходимости поворачивать устройство. Это делает взаимодействие с ним проще.



Другой возможностью экрана является отображение того, что говорит ваш собеседник на незнакомом вам языке. Это упростит понимание при деловом и повседневном общении. Есть также поддержка прямых трансляций.



Для ведущих видеотрансляций задний экран расширяет способы взаимодействия с аудиторией, показывая комментарии зрителей, оповещения и другие виды информации.



Наконец, он помогает при записях подкастов. Экран упростит контроль уровней записи и позволит создавать более качественный контент.



Поскольку это защищённый смартфон, прочность и надёжность, привычные для Ulefone, никуда не делись. Об этом говорит поддержка стандарта военного уровня MIL-STD-810H и наличие рейтингов IP68/IP69K защиты от воды и пыли. В результате Armor 30 Pro способен без проблем справиться с работой в самом суровом окружении. Это будет востребовано среди строителей, промышленных специалистов и любителей активного отдыха.



Под стать уровню защиты и скорость работы этого устройства благодаря процессору MediaTek Dimensity 7300X 5G. Его вычислительные возможности помещают аппарат на одну ступень с флагманскими моделями последнего поколения. Объём оперативной памяти в 16 ГБ и хранилища в 512 ГБ обеспечивают поддержку интенсивной многозадачной работы на любом из экранов. В любом сценарии применения полезна ёмкость аккумулятора в 12800 мА·ч, которая обеспечивает до недели работы без зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт.



До 20 апреля можно приобрести Armor 30 Pro по цене от $379,99 на AliExpress и 499 евро на Amazon.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
12
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
1

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
17:42
Испытательный цех походу.
В США на заводе по производству твердотопливных ракетных двигателей произошел взрыв
Artful
17:33
"ошибочно получил обновление до Windows 11" - да, да уже верим. Хоть тушкой, хоть чучелом хотят заставить перейти на это глючное говно, в котором при каждом обновлении что нибудь ломают. Нет, жрите эт...
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
Kaabar
17:25
А сколько еще и не будет пока предоставлено..
Forbes: В РФ выпускается оружие, которое может сбивать западные спутники
Kaabar
17:23
А могли бы без заморочек с сжижением газ по трубе получать..
Lenovo готовит новый Legion Tab с улучшенными экраном и батареей
Vito Vago
17:21
Это не завод, а мастерская. Судя по видео.
В США на заводе по производству твердотопливных ракетных двигателей произошел взрыв
Kaabar
17:20
2000 кВт не поражают воображение...
Китайские ученые запустили первый в мире ториевый реактор в пустыне Гоби
Vito Vago
17:18
Это уже проходили...
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
Dzhereli
17:18
Они долбодятлы, ты там любишь сидеть на бутылке. Небольшая таки разница))
«Яндекс» предлагает ограничить количество самокатов в городах для повышения безопасности
valera60
17:10
" участники картеля использовали тактику "таран" — заранее договаривались о победителе и минимальном снижении цены." Пусть теперь выберут 2-3х. "компаньёнов-победителей" кому пожизненно...расклад был ...
ФАС выявила картельный сговор при проведении госзакупок на сумму 444 млн рублей
Gas
17:07
Какие некоторые? Самокат - это диагноз. Едет на самокате, значит долбо**(дятел).
«Яндекс» предлагает ограничить количество самокатов в городах для повышения безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем