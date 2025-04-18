Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro от популярного производителя прочных мобильных устройств в настоящее время уже доступен для приобретения в популярных сетевых магазинах, таких как Amazon, AliExpress и официальный магазин Ulefone. Это устройство является первым среди моделей подобного рода, которое предлагает полностью функциональный задний экран размером 3,4 дюйма.
В данном случае задний экран используется не только как элемент дизайна и стиля. Это по-настоящему функциональный инструмент, способный повысить производительность работы с устройством и в полной мере раскрыть творческий потенциал пользователей. Наличие такого экрана вносит изменения в привычное взаимодействие со смартфонами в повседневном применении, профессиональных и творческих сферах деятельности. По функциональным возможностям задний экран не уступает основному.
В качестве доказательства этого компания Ulefone опубликовала видеоролик, где показывается работа основных приложений на этом экране. Задний экран может использоваться при съёмке селфи и видеоблогов, позволяя проще кадрировать изображение и подбирать идеальный фокус. Качественные задние камеры обеспечат возможность отснять материал высшего уровня.
Доступно применение экрана с целью предварительного просмотра изображения с камер в режиме реального времени. Это упростит совместную работу с камерами и общение между пользователями.
Экран позволяет снимать селфи на заднюю камеру. Задний экран будет применяться в качестве видоискателя для обеспечения точности съёмки.
Также он помогает в процессе групповых видеозвонков. Задний экран чётко покажет всех участников звонка.
Ещё подобный экран ускоряет управление устройством. Он даёт доступ к главным функциональным возможностям, к просмотру уведомлений и виджетов без необходимости поворачивать устройство. Это делает взаимодействие с ним проще.
Другой возможностью экрана является отображение того, что говорит ваш собеседник на незнакомом вам языке. Это упростит понимание при деловом и повседневном общении. Есть также поддержка прямых трансляций.
Для ведущих видеотрансляций задний экран расширяет способы взаимодействия с аудиторией, показывая комментарии зрителей, оповещения и другие виды информации.
Наконец, он помогает при записях подкастов. Экран упростит контроль уровней записи и позволит создавать более качественный контент.
Поскольку это защищённый смартфон, прочность и надёжность, привычные для Ulefone, никуда не делись. Об этом говорит поддержка стандарта военного уровня MIL-STD-810H и наличие рейтингов IP68/IP69K защиты от воды и пыли. В результате Armor 30 Pro способен без проблем справиться с работой в самом суровом окружении. Это будет востребовано среди строителей, промышленных специалистов и любителей активного отдыха.
Под стать уровню защиты и скорость работы этого устройства благодаря процессору MediaTek Dimensity 7300X 5G. Его вычислительные возможности помещают аппарат на одну ступень с флагманскими моделями последнего поколения. Объём оперативной памяти в 16 ГБ и хранилища в 512 ГБ обеспечивают поддержку интенсивной многозадачной работы на любом из экранов. В любом сценарии применения полезна ёмкость аккумулятора в 12800 мА·ч, которая обеспечивает до недели работы без зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт.
До 20 апреля можно приобрести Armor 30 Pro по цене от $379,99 на AliExpress и 499 евро на Amazon.