И оказаться одной из семи выживших на рынке компаний.

Необходимость экспансии за пределы китайского рынка поняли не только крупные местные автопроизводители, но и относительно молодые компании, которым на домашнем рынке становится тесно, да и работать с прибылью в условиях непрекращающихся «ценовых войн» удаётся лишь немногим. Как отмечает CarNewsChina, компания XPeng собирается до конца текущего года официально вывести свою продукцию на рынки 60 стран, а в следующем десятилетии около половины всех машин продавать за пределами КНР.

Источник изображения: XPeng

Сейчас XPeng продаёт на внешних рынках лишь десятую часть своей продукции, и дальнейшую экспансию за пределами Китая собирается строить на принципах глубокой адаптации к потребностям отдельных стран. На зарубежных локальных рынках компания будет создавать исследовательские центры, развивать сеть официальных сервисов и зарядных станций, обеспечивать обновление ПО «по воздуху» с учётом адаптации под местную специфику. В текущем году XPeng собирается выпустить почти 380 000 машин, что в два раза больше итогов года предыдущего. Приоритетным для компании рынком за пределами КНР станет европейский, но для его успешного освоения придётся локализовать производство электромобилей в регионе. На азиатский рынок отчасти будет работать и предприятие в Индонезии, которому только предстоит появиться. Рукводство компании считает, что в ближайшие десять лет из числа производителей гибридов и электромобилей смогут выжить не более пяти или семи компаний.