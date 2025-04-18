Американская компания Micron Technology вчера объявила о реструктуризации, направленной на более чёткое закрепление отдельных её частей за конкретными сегментами рынка. Летом текущего года организационная структура компании будет приведена в новое состояние, а к сентябрю уже будет учитываться в корпоративной финансовой отчётности.
В целом, деятельность Micron Technology отныне должна определяться четырьмя основными направлениями:
- Cloud Memory Business Unit будет отвечать за решения для клиентов облачного сегмента, включая память типа HBM для всех создателей центров обработки данных и оборудования для них. Возглавит это подразделение Радж Нарасимхан (Raj Narasimhan), старший вице-президент, который ранее отвечал за вычислительные и сетевые решения.
- Core Data Center Business Unit будет отвечать за память для центров обработки данных и систем хранения информации для них. Возглавит его Джереми Вернер (Jeremy Werner), который до этого в должности старшего вице-президента руководил направлением решений для систем хранения данных.
- Mobile and Client Business Unit будет отвечать за память и системы хранения данных для мобильного и клиентского сегмента. Его возглавит Марк Монтирт (Mark Montierth), который сейчас отвечает за мобильный бизнес в отдельности и является корпоративным вице-президентом.
- Automotive and Embedded Business Unit будет отвечать за решения для автомобильного сегмента и сектора встраиваемых решений, а также рынка средств промышленной автоматизации. Крис Бакстер (Cris Baxter), который до этого возглавлял направление встраиваемых решений, возглавит эту структурную единицу в должности корпоративного вице-президента.
Все четыре подразделения Micron Technology будут по-прежнему подчиняться исполнительному вице-президенту Сумиту Садане (Sumit Sadana). Реструктуризация должна оптимизировать взаимодействие Micron со своими клиентами, помимо прочего.