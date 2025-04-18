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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel обзавелась новым техническим директором
Предыдущий уйдёт в отставку.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Intel, компания обзаведётся новым техническим директором, которым станет ранее занимавший пост старшего вице-президента по сетевым решениям и периферийным вычислениям Сачин Катти (Sachin Katti). Его предшественник на посту технического директора Грег Лавендер (Greg Lavender) отправится в отставку.

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Одновременно Катти будет поручено руководить направлением искусственного интеллекта и формировать общую стратегию компании в этой сфере. Сам генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) намерен подчинить себе напрямую те подразделения Intel, которые отвечают за серверные решения, искусственный интеллект и ПК. Он также упростил организационную структуру корпорации с целью избавления от лишней бюрократии, которая затягивала принятие решений и губила инновации. Большая вовлечённость в процесс управления основными подразделениями Intel поможет новому главе компании понять, что нужно предпринять для восстановления рыночных позиций компании и победы над конкурентами.

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#intel #технический директор
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