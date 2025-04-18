И подстроиться под новые требования американских регуляторов.

С одной стороны, после запрета со стороны США поставлять ускорители NVIDIA H20 в Китай глава и основатель компании Дженсен Хуан (Jensen Huang) публично заявил, что она будет следовать букве американского закона. С другой стороны, сразу после признания о необходимости это делать он отправился в Китай, где провёл встречи не только с политическим руководством страны, но и представителями крупных клиентов своей компании в регионе. Об этом поведал ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на китайские СМИ.

Источник изображения: NVIDIA

Дженсен Хуан, по данным китайских источников, в Пекине встретился с председателем Китайского совета по развитию международной торговли Жэнь Хунбинем (Ren Hongbin), вице-премьером КНР Хэ Лифэном (He Lifeng) и основателем DeepSeek Лян Вэньфэном (Liang Wenfeng). В китайской столице Хуану пришлось признаться, что новые правила экспортного контроля окажут существенное влияние на бизнес NVIDIA. При этом он заверил местные власти и клиентов, что компания продолжит вести деятельность в Китае, поскольку ценит здесь обширный потребительский рынок, передовые программные возможности и динамично развивающуюся промышленную экосистему. NVIDIA будет использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в КНР, как добавил глава компании, подстраиваясь под требования регуляторов. По словам официальных представителей компании, в поспешном визите её основателя в Китай нет ничего экстраординарного, поскольку руководство NVIDIA регулярно встречается с политическими лидерами для обсуждения продукты и технологий, предлагаемых ею.