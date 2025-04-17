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Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone покажет новые ИИ-смартфоны Armor 30 Pro и 34 Pro 22-25 апреля на выставке «СВЯЗЬ 2025»
Ulefone представит смартфоны с двумя экранами, проектором и аккумулятором 25500 мА⋅ч в Москве на мероприятии «СВЯЗЬ 2025»

Известный как ведущий производитель мобильных защищённых устройств бренд Ulefone анонсировал своё участие в российской выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ 2025». Выставка состоится в период с 22 по 25 апреля в Москве. На стенде 23D10-18 в ЦВК «Экспоцентр» Ulefone покажет свои самые современные разработки.



В число этих разработок входят два передовых защищённых смартфона. Флагманской моделью является Armor 30 Pro, внимание к которому привлекает наличие сразу двух экранов. Другим флагманским аппаратом будет Armor 34 Pro с аккумулятором ёмкостью 25500 мА⋅ч и встроенным проектором яркостью 150 люмен.



Armor 30 Pro является необычным для рынка смартфонов предложением. Спереди у него находится крупный экран с диагональю 6,95 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Задний экран также крупный — с диагональю 3,4 дюйма. Это позволяет максимально быстро увидеть наиболее интересующую владельцев смартфонов информацию.



Также устройство получило динамическую подсветку Infinite Halo 2.0 RGB, динамик с громкостью 118 дБ и мощностью 4 Вт, универсальный разъём uSmart 2.0. Используется процессор Dimensity 7300X 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Эти значения обеспечивают высокую скорость доступа к большому объёму хранимых данных. За высокую продолжительность работы отвечает аккумулятор ёмкостью 12800 мА⋅ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт.



Система камер была усовершенствована и состоит из основной камеры 50 Мп с сенсором размером 1/1,3 дюйма, инфракрасной камеры ночного видения 64 Мп и передней камеры 32 Мп.

У аппарата Armor 34 Pro отличительной чертой является встроенный проектор с яркостью до 150 люмен. Данный смартфон способен работать в наиболее экстремальных условиях, о чём говорит наличие сертификатов IP69K, IP68 и MIL-STD-810H. Также здесь имеется универсальный светодиодный фонарь, сигнальное освещение и разъём uSmart 2.0. За качественные изображения отвечает крупный экран размером 6,95 дюйма FHD+ 120 Гц. Аппарат получил процессор Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет огромное значение в 25500 мА⋅ч, мощность зарядки равна 66 Вт, так что продолжительность работы этого устройства будет непревзойдённой. Среди камер представлена основная 50 Мп 1/1,3 дюйма, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп и передняя камера 32 Мп. Всё это работает на основе операционной системы Android 15.



Помимо вышеназванных флагманских моделей, Ulefone https://vk.com/ulefonemobile продемонстрирует аппараты серии Armor 29, включая Armor 29 Ultra, версию Armor 28 Ultra с большой батареей, а также Armor 29 Pro и Armor 29 Pro Thermal. Последний вместе с Armor 28 Ultra обладает тепловизором и поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. В составе серии Armor 33 будут показаны Armor 33 Pro и Armor 33. Их можно рассматривать как альтернативу Armor 30 с более крупными аккумуляторами. Armor 33 отличается от версии Pro тем, что здесь есть универсальная светодиодная подсветка вместо экрана на обратной стороне, поддержка сети 4G и уменьшенный объём памяти.
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#ulefone
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