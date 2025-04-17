А вот сегмент смартфонов сокращал свои позиции и выручку.

Квартальная отчётность TSMC позволяет утверждать, что компания всё больше зависит от поставок передовых полупроводниковых компонентов, выпускаемых по литографическим нормам тоньше 7 нм. В минувшем квартале на долю таких чипов пришлись 73% выручки этого тайваньского контрактного производителя. Если быть точнее, самым «урожайным» оказался 5-нм техпроцесс (36%), на втором месте оказалась передовая 3-нм технология (22%), а самый зрелый среди них 7-нм техпроцесс довольствовался 15% выручки.

Источник изображения: ASML

К слову, доля 3-нм техпроцесса в выручке TSMC по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года даже снизилась с 26 до 22 %. С точки зрения отраслевого разделения, сегмент высокопроизводительных решений доминировал с 59% выручки TSMC. К нему относятся и графические процессоры, и центральные процессоры, и компоненты разного рода ускорителей вычислений. Выручка в сегменте смартфонов мало того, что сократила свою долю до 28%, так ещё последовательно сократилась на 22%.

Источник изображения: TSMC

Последовательно на 7% выросла и выручка TSMC в сегменте высокопроизводительных решений, автомобильный сегмент прибавил сразу 14%, а потребительская электроника выросла на 8%. Примечательно, что все прочие изделия TSMC, которые сообща определили не более 2% выручки компании в прошлом квартале, увеличили профильную выручку на 20%. Помимо сегмента смартфонов, падением выручки отличился и Интернет вещей (на 9%).

Северная Америка в географическом срезе выросла до 77% выручки TSMC, поэтому благосклонность к американским властям в поведении руководства компании понять можно. Китай сократил свою долю с 9 до 7%, что позволило Азиатско-Тихоокеанскому региону выйти на второе место с 9% выручки TSMC. К слову, Европа, Африка и Ближний Восток сообща обеспечивают лишь 3% выручки TSMC, тогда как на долю одной Японии приходятся сразу 4%.