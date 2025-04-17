Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале передовая литография формировала 73% выручки TSMC
А вот сегмент смартфонов сокращал свои позиции и выручку.

Квартальная отчётность TSMC позволяет утверждать, что компания всё больше зависит от поставок передовых полупроводниковых компонентов, выпускаемых по литографическим нормам тоньше 7 нм. В минувшем квартале на долю таких чипов пришлись 73% выручки этого тайваньского контрактного производителя. Если быть точнее, самым «урожайным» оказался 5-нм техпроцесс (36%), на втором месте оказалась передовая 3-нм технология (22%), а самый зрелый среди них 7-нм техпроцесс довольствовался 15% выручки.

Источник изображения: ASML

К слову, доля 3-нм техпроцесса в выручке TSMC по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года даже снизилась с 26 до 22 %. С точки зрения отраслевого разделения, сегмент высокопроизводительных решений доминировал с 59% выручки TSMC. К нему относятся и графические процессоры, и центральные процессоры, и компоненты разного рода ускорителей вычислений. Выручка в сегменте смартфонов мало того, что сократила свою долю до 28%, так ещё последовательно сократилась на 22%.

Источник изображения: TSMC

Последовательно на 7% выросла и выручка TSMC в сегменте высокопроизводительных решений, автомобильный сегмент прибавил сразу 14%, а потребительская электроника выросла на 8%. Примечательно, что все прочие изделия TSMC, которые сообща определили не более 2% выручки компании в прошлом квартале, увеличили профильную выручку на 20%. Помимо сегмента смартфонов, падением выручки отличился и Интернет вещей (на 9%).

Северная Америка в географическом срезе выросла до 77% выручки TSMC, поэтому благосклонность к американским властям в поведении руководства компании понять можно. Китай сократил свою долю с 9 до 7%, что позволило Азиатско-Тихоокеанскому региону выйти на второе место с 9% выручки TSMC. К слову, Европа, Африка и Ближний Восток сообща обеспечивают лишь 3% выручки TSMC, тогда как на долю одной Японии приходятся сразу 4%.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
7
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
2
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
51
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
19
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
12
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”
2
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1

Сейчас обсуждают

Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:19
клоун,ты уже показывал как у тебя 82 при 2400 оборотов.ты реально на раб столе сними в простое хотспот и хвались че ж
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Igor Jampelo
12:19
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:17
у тебя все по минимуму -из гавна и палок.холодно у него -ага .82 градуса хотспот просто лед ))) иди .тебя пора на уколы в ПНД.время как раз твое
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:16
ты еще картинку бы подобрал .где и так все слито,а где нормально и много деталей -там в щи все.ладно.гуляй .иди косынку передерни на четком тн
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Igor Jampelo
12:15
Ничего не зашакалено и шарпа там нет
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:15
конечно .шарпа накинул и погнали.а что в других местах половина деталей зашакалено так то мелочи.уже показали как оно шакалит ,это жесть.мылосос из фхд создан для уо дегенератов слепых
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Igor Jampelo
12:14
Эт ты слепой, прямо сейчас переключая 2 этих скрина, вижу что там где 64 фпс с ДЛСС картинка чётче
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:13
Ты слепой как все мы знаем.банить тебя снова будем.Провоцируешь ты .своими постами шизофреническими
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Igor Jampelo
12:11
Отлично выглядит с ДЛСС Ласт оф ас 2, ты просто промытый, или воспитанный родителями что вот тебе нужно всё самое лучшее, на деле, между ДЛСС и нативом на 2 скринах разницы нет, а реально ДЛСС выгляди...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:08
вы не видели его картинки что ли ?? там такая четкость .что друзья у меня увидели и сказали привет cga 320 на 200.шарп и мыло -его кредо.над ним третий год весь сайт угорает,он невменяемый просто,не о...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем