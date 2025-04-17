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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA прибыл в Китай сразу после усиления санкций США
Совпадение? Не думаю. Мне вообще это не свойственно.

Власти США велели NVIDIA прекратить поставки ускорителей H20 в Китай ещё 9 апреля, но некоторым своим местным клиентам она не сообщала об этом вплоть до текущей недели, когда вынуждена была предупредить инвесторов, что такое решение американских властей лишит её $5,5 млрд только по итогам одного квартала. Некоторые источники утверждают, что к прошлому кварталу NVIDIA успела получить заказов на поставку H20 в Китай на общую сумму $18 млрд, и по итогам всего года её потери значительно превысят $10 млрд. Агентство Reuters при этом заявляет, что глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) отправился с визитом в Пекин сегодня, не раскрывая его намерений, связанных с этой поездкой.

Источник изображения: NVIDIA

Накануне он заявил, что правительство США даёт представителям бизнеса указания, касающиеся того, какие и товары и где они могут продавать по всему миру. Его компания, как пояснил Хуан, следует этим указаниям «вплоть до каждой буквы». В новых условиях, как ожидают аналитики, доля NVIDIA на китайском рынке серверных решений практически достигнет нуля. Местным конкурентам, опять же, это позволит привлечь новых клиентов. Китайские разработчики по итогам прошлого года стали одними из крупнейших покупателей ускорителей NVIDIA, хотя им и пришлось довольствоваться преимущественно официально доступными решениями типа H20, производительность которых сильно уступала продающимся в западных странах.

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#nvidia #китай #санкции #дженсен хуан
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