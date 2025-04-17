И пока формально рассчитывает получить экспортную лицензию в США.

С учётом доминирования NVIDIA на рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта, на долю всех прочих игроков сообща приходится не более 10%, и позиции Intel в этой сфере весьма слабы. Тем не менее, как отмечает Financial Times, новые правила экспортного контроля США затронули и её интересы. Сколько Intel потеряет от введения новых ограничений, пока не уточняется, но компания уже сообщила своим китайским клиентам, что для продолжения сотрудничества с ними теоретически должна получить экспортную лицензию в Министерстве торговли США.

Источник изображения: Intel

Когда дело касается столь актуальной темы, как искусственный интеллект, американские чиновники вряд ли станут руководствоваться формальным подходом к выдаче соответствующих лицензий. По этой причине Intel не приходится рассчитывать на получение лицензии, позволяющей продолжить поставки своих ускорителей в Китай.

Необходимо также учитывать, что имеющиеся в распоряжении Intel ускорители вычислений семейства Gaudi обладают более высоким уровнем быстродействия, чем допускается новыми правилами экспортного контроля. Пропускная способность памяти поставляемых в Китай ускорителей не должна превышать 1400 Гбайт/с, пропускная способность интерфейсов — 1100 Гбайт/с, при этом сочетание этих двух характеристик не должно в сумме давать более 1700 Гбайт/с. С учётом такой «занимательной арифметики» шансов на сохранение поставок своих ускорителей в Китай нет ни у NVIDIA, ни у AMD, ни у Intel.