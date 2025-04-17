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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD из-за новых санкций США потеряет до $800 млн на поставках в Китай
Меньше, чем NVIDIA, но в масштабах бизнеса компании это много.

Закономерно, что главным пострадавшим от решения властей США ужесточить правила экспортного контроля в отношении поставок в Китай ускорителей вычислений определённого уровня производительности стала всё же компания NVIDIA, поскольку она контролирует около 90% мирового рынка в этом сегменте. Если этот поставщик свои потери от новых экспортных ограничений в текущем квартале оценивает в $5,5 млрд, то AMD ограничилась $800 млн, как сообщается в официальном заявлении компании. Как и в случае с NVIDIA, ущерб определён как сочетание упущенной выгоды и списание готовой продукции, под которой в данном случае подразумеваются ускорители вычислений Instinct MI308, специально адаптированные под прежнюю версию правил экспортного контроля.

Источник изображения: AMD

Пока сложно судить о степени влияния китайского рынка ускорителей вычислений на общую выручку AMD, но в прошлом году в целом компания на мировом рынке выручила рекордные $25,8 млрд, так что в масштабах её бизнеса $800 млн являются довольно значимой суммой. Эксперты считают, что запрет на поставки ускорителей NVIDIA в Китай сведёт её профильную выручку до нуля. В свою очередь, китайским поставщикам подобной продукции это развяжет руки и откроет перед ними новые рыночные возможности.

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#amd #nvidia #китай #санкции #nvidia h20
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