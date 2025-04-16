Известный своими защищёнными смартфонами производитель DOOGEE собирается принять деятельное участие в мероприятии Global Sources Mobile Electronics 2025. Оно пройдёт между 18 и 21 апреля в рамках выставки AsiaWorld-Expo в Гонконге. DOOGEE продемонстрирует посетителям последнюю линейку защищённых смартфонов и телефонов с поддержкой 5G.
Флагманами среди новых предложений являются представители серии смартфонов V Max. Отличительной чертой этих устройств стали аккумуляторы с огромной ёмкостью 22000 мАч и яркими фонарями для кемпинга. Последние могут пригодиться любителям путешествовать.
Также будет представлен аппарат V Max Play. Это первый защищённый смартфон, который содержит одновременно проектор и фонарь для кемпинга. С таким устройством можно ярко освещать территорию или смотреть кино под открытым небом. Также здесь есть световой индикатор. Несмотря на такую обширную функциональность, аппарат достаточно компактный и является универсальным устройством для разных сценариев применения. К тому же здесь поддерживаются алгоритмы искусственного интеллекта для повышения производительности и оптимизации задач.
Смартфоны серии Blade обладают сверхтонким и лёгким дизайном с защитой от влаги, пыли и ударов. В состав этой серии входят смартфоны Blade GT и Blade Digital, которые являются одновременно стильными, производительными и защищёнными. Эти смартфоны без проблем поместятся в любом кармане и сумке. Имеются интеллектуальные световые эффекты для повышения внешней привлекательности и придания устройствам индивидуальности.
Смартфоны Blade Digital, в том числе Blade 20, являются крайне тонкими и лёгкими, обеспечивая прочность выше по сравнению с классическими моделями. Ёмкость аккумулятора составляет здесь 10300 мАч, обеспечивая высокую длительность работы. Толщина корпуса равна 15,8 мм, при этом устройство примерно на треть легче среднестатистического защищённого телефона. Имеются рейтинги защиты от воды и пыли IP68/IP69K, а также возможность продолжить работу после падения с высоты 1,5 м.
Модель Blade GT Play обладает элегантным внешним видом, не потеряв в прочности. Аппарат основан на процессоре MediaTek Dimensity 7300 5G, у него 16 ГБ оперативной памяти, хранилище 512 ГБ и камера 100 Мп, выдающая фотографии высокого качества. Мощность зарядки достигает 33 Вт. Поддерживаются настраиваемые световые эффекты.
В состав серии смартфонов Moment входят модели Doogee Moment60, Moment60 Pro и Moment60 Max. Они умеют проецировать изображения, документы и видео на любую плоскую поверхность. В результате смартфоны можно использовать для презентаций, просмотра контента и развлечения. Другой отличительной чертой этих устройств является наличие батареи с кремниевым анодом и большой ёмкостью.
Таким образом, среди новых смартфонов DOOGEE есть предложения для пользователей самых разных категорий. Некоторые аппараты подойдут для любителей активного образа жизни, другие способны приглянуться геймерам, третьи найдут поклонников среди корпоративных клиентов.