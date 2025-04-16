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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами проверили на прочность
Инновационный защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro поступил в продажу по всему миру

14 апреля стартовали продажи необычного смартфона от компании Ulefone. Известный своими защищёнными мобильными устройствами производитель представил модель Armor 30 Pro сразу с двумя экранами. Это первый защищённый смартфон подобного рода, что повышает его универсальность и не портит при этом степень прочности. Убедиться в этом позволяют проведённые испытания, в рамках которых устройству довелось побывать даже под колёсами автомобиля.





Как и другие аппараты от Ulefone, данная модель обладает уровнем защиты от воды и пыли IP68/IP69K. Устройство способно пережить погружение в воду на полчаса на глубину до 2 м. Также смартфон отвечает требованиям стандарта ударопрочности MIL-STD-810H и без труда справляется с температурами до -30 °C. В представленном производителем видео Armor 30 Pro замораживали, били молотком, резали, подвергали воздействию пыли. Оба экрана устройства после таких воздействий остались неповреждёнными. Не пострадал смартфон и под колёсами автомобиля.





Подобная прочность основана на тщательно проработанной конструкции корпуса и высококачественных материалах в его основе. Оба экрана имеют защиту в виде стекла Corning Gorilla Glass 5, неуязвимого для царапин и ударов. Рамки со всех сторон обоих экранов приподняты, чтобы защитить их при ударах. В результате устройство способно пережить самое грубое воздействие, продолжая функционировать и сохраняя свои экраны нетронутыми.





Помимо такого впечатляющего уровня защиты, Armor 30 Pro имеет ряд интересных возможностей. Среди них можно назвать иммерсивный звук с поддержкой Infinite Halo 2.0 благодаря водонепроницаемому динамику с уровнем громкости до 118 дБ. Этот динамик выдаёт не только громкий, но и чёткий звук.



Также устройство получило передовые камеры с главной 50 Мп на основе сенсора OV50H 1/1.3 дюйма. Имеется инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп с четырьмя светодиодами, способная обеспечить чёткое видео и фото даже в темноте. Передняя камера с разрешением 32 Мп получила улучшения на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Она способна распознавать лица и различные сцены, выдавая селфи профессионального уровня.



Смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 7300X AI, произведённый по техпроцессу 4 нм. В состав чипа входит блок NPU 655 AI для обработки приложений искусственного интеллекта. Процессор обеспечивает возможность работать в сетях сотовой связи 5G. Объём оперативной памяти равен 16 ГБ, столько же даётся виртуальной оперативной памяти. Объём хранилища составляет 512 ГБ с возможностью расширить это значение картой памяти вместимостью до 2 ТБ.



Ёмкость аккумулятора в 12800 мАч обеспечивает работу как минимум на протяжении трёх дней. Технология SuperCharge предлагает зарядку мощностью 66 Вт.



В настоящее время Ulefone Armor 30 Pro доступен для приобретения в таких магазинах, как Amazon, AliExpress и в официальном магазине Ulefone. Его стоимость начинается от $379,99 в магазине AliExpress и 499 евро на Amazon.
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